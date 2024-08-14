天逸財金科技透過六大場景「GET BIG」　全力支持台灣企業面對供應鏈移動挑戰

▲天逸財金科技對金融供應鏈擁有數十年的經驗，於多年前即開始進行六大場景「GET BIG」的布局。（圖／天逸提供）

生活中心／綜合報導

在資訊科技尚未蓬勃發展的年代，台灣創業家們就已經篳路藍縷的在世界各地建立起一個又一個的台灣工廠，隨著後疫情時代的來臨，國際政治商情變化詭譎，國際金融供應鏈移轉速度愈加快速，在現今WEB 4.0+AI的時代，資訊科技也伴隨企業發展成長茁壯至能支持企業的各種需求。

天逸財金科技為台灣供應鏈金融科技的先行者，自原本只服務少數華人地區，至今已成功擴展至東南亞、澳洲、美洲及歐洲等海外地區。天逸財金科技對金融供應鏈擁有數十年的經驗，於多年前即開始進行六大場景「GET BIG」的布局，並於2020年起對各類場景進行應用導入。

天逸財金科技董事長林勇廷指出，從顧問式服務為起點，透過六大場景「GET BIG」的交互運用，讓企業客戶獲得比單純「買系統」還多的「買服務、買經驗、買價值」，並為公司的核心思想，讓科技不只是科技，而是更具有商業價值的科技。

天逸財金科技董事長林勇廷也說，有別於一般資訊科技公司，除了清一色由科技人組成，天逸財金科技團隊更重視商業智慧以及市場運作知識的融合，協助企業全面提升營運績效以及獲利能力。GET BIG以六大場景分別建立專業團隊，提供企業出海、供應鏈移轉的專案服務，幫助企業客戶成長茁壯。

GET BIG指的是：

1. Geopolitics Program（地緣政治計畫）：協助企業應對國際政治環境變化，制定相應策略。

2. Enterprise Expansion（企業擴展）：支持企業在國際市場的擴展和佈局。

3. Third-Party Partnership（第三方合作）：促進企業與全球合作夥伴的建立與 深化。

4. Banking Services Integration（金融服務整合）：整合金融服務，提供全面的 金融管理解決方案。

5. Innovative Product Development（創新產品開發）：推動創新產品的研發和 市場化。

6. Global Trade Service（全球貿易服務）：提供全球貿易相關服務，支持企業的國際貿易活動。

六大場景專家除了專業各有擅長，也因應國際化業務需求，加入不同國籍背景的優秀人才，並配合國家新南向政策，與大專院校合作，推薦優秀的留學生進行商業專案的實習。

天逸財金科技從用人選才、資訊科技、商業策略等各面向，全力支持台灣企業在後疫情時代，突破地域的限制繼續大步向前，為台灣企業出海最有力的堅強後盾。公司對未來營運發展深具信心，營收成長可期。