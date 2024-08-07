2024中國跨境金融年會　天逸集團榮獲「最佳跨境金融領軍企業」大獎

圖、文／網易新聞授權轉載

2024年7月23日，「2024中國跨境金融年會」在北京盛大舉行。本屆行業盛典由知名媒體《貿易金融》雜誌、中國貿易金融網主辦，商務部原副部長魏建國，中國銀行原副行長張燕玲等多位重量嘉賓演講致辭。頒獎典禮中頒發行業標竿大獎「金舵獎」，知名銀行：中國銀行、平安銀行、中信銀行、中國建設銀行等入選獲獎名單，天逸集團獨家榮獲「最佳跨境金融領軍企業」獎項。

本次年會為跨境金融領域的年度盛事，旨在透過獎項評選、行業權威專家演講等形式，匯集跨境金融各領域，共同實現跨境金融領域最高品質發展。天逸集團董事長温峰泰出席本屆年會，並發表《中企出海境外融資難題破解之道》主題演講。

温峰泰表示，中資企業出海是大勢所趨，天逸集團針對企業出海境外融資的高需求，著眼中資企業出海籌備階段、設公司/建廠階段、運營階段，為企業提供海外銀行開戶、海外銀行收付款及匯兌、出口貿易融資、離岸貿易融資等金融服務，全流程、快速、安全的金融服務解決方案，成為助推中企出海的加速器。

天逸集團深耕行業25年，為全球知名的科技投資集團，在美國、歐盟、澳洲、東盟等深度佈局，覆蓋全球223個國家和地區。透過客製化的金融服務，為中資企業提供更優質、更全面的海外融資解決方案。



此次天逸集團獨獲跨境金融領域「最佳跨境金融領軍企業」獎項，是對天逸在中資企業出海金融服務方面卓越能力的高度肯定。未來，天逸集團將持續深化與國際知名企業的戰略合作，護航中企揚帆出海。