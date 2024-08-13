台灣之光！孔祥泰赴美參加「獨輪車奧運」　勇奪17面獎牌

▲獨輪車高手孔祥泰，赴美參加「獨輪車奧運」奪17面獎牌。（圖／曾文敬提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市體育會獨輪車委員會主委曾文敬13日指出，桃園市獨輪運動相當興盛，熱愛獨輪車運動的各級學校參賽騎手，日夜苦練，在海內外競賽表現傑出，為桃園爭光；兩年一度有「獨輪車奧運」之稱的的第21屆獨輪車世界錦標賽，7月14到26日在美國明尼蘇達州舉行，台灣桃園19歲選手孔祥泰勇奪3金7銀7銅大豐收，深受肯定。

▲▼獨輪車高手孔祥泰，赴美參加「獨輪車奧運」奪17面獎牌。（圖／曾文敬提供）

曾文敬說，孔祥泰的父親孔繁偉教練，是受聘於桃園市獨輪車委員會的優秀資深的專業獨輪車教練。孔繁偉教練出身國立台灣戲曲學院，師承李棠華老前輩，習得滿身絕學，熱衷於獨輪車運動教練，桃李名滿天下。

而甫於「獨輪車奧運」拿下大豐收佳績的孔祥泰，現就讀宜蘭大學。自國小開始，由父親孔繁偉教練親自教學，要求嚴格，開竅之後，獨輪車技術突飛猛進，近年來，南征北討，佳績頻傳，聲名大噪。

第21屆獨輪車世界錦標賽7月14到26日在美國明尼蘇達州舉行，孔祥泰獨自前往參賽，贏得了3金7銀7銅，共17面獎牌殊榮，為國爭光。因疫情影響，距離孔祥泰在韓國比賽的“Unicon 19”業已歷經六年之久。

曾文敬說，孔繁偉、孔祥泰父子，辛苦努力的訓練，自己找經費，自己報名參加，在祥泰這個年紀，19-29組的比賽選手，是最強的年紀，不論體力或技術，都是最強的選手，此次赴美競賽表現優異，為台灣更為桃園爭光，深受各界肯定。