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社會 社會焦點 保障人權

中捷砍人案調解...賠償金額落差大　長髮哥「芙莉蓮」帽搶眼

記者白珈陽／台中報導

中捷隨機砍人案今（13）日下午2時30分舉行調解庭，犯嫌洪男羈押中未到庭，由父母及律師出面，受害者方有「長髮哥」許瑞顯及捷運人員到場，呂姓高中生雙親因故未到。長髮哥戴著動畫《葬送的芙莉蓮》帽子出庭，他庭後受訪指出，今天調解過程並不順利，雙方對於賠償金額沒有共識，預計20日同一時間再開庭。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲長髮哥戴著動畫《葬送的芙莉蓮》帽子出庭。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，捷運公司要求的賠償金額約300萬元，內容包括案件發生後造成營運情形不佳、載客率下降等；許男要求金額逾百萬元，包括精神賠償、工作損失、律師費用等。但洪男父母請求和解金額僅5、60萬元，與被害方要求有不小落差。

不過根據民法，洪男已年滿18歲，洪男雙親已無需代替兒子承受法律責任，但洪男父母仍實現當初在媒體面前向社會大眾鞠躬道歉的承諾「會努力承擔責任」，今日到場參與調解庭，雖雙方暫無共識，仍預定好下週要再進行調解。

「長髮哥」許瑞顯接受市府表揚時，媒體詢問為何有勇氣抵抗歹徒，他以動畫《葬送的芙莉蓮》的台詞回應，「如果是勇者欣梅爾的話，他一定也會這麼做的」，引起民眾熱議，今天他出庭再次戴著同動畫的帽子，他說，因為最近喜歡這個帽子，所以戴著開庭。

許瑞顯庭後受訪表示，今天出席的有洪嫌父母，以及捷運人員，他與捷運人員都有提出求償金額，但與洪男父母希望的金額不符，雙方暫時沒有共識，加上他的律師剛好有事，於是將另外安排調解時間。

洪男父母則說，目前不方便透露案件內容，有進一步結果再說。

此外，未到庭的呂姓高中生父親表示，如果洪男、洪父家屬有心懺悔，應向全台2300萬人道歉，每人賠償1塊錢共2300萬元，如果只是賠個幾十萬元，「對我們來講，不是可以接受的，如果真的無法賠償，就交給司法還給社會一個公平正義。」相關賠償金將用來做公益。

不過，根據許男說法，呂父疑似並未真正要求如此高額的賠償金。許男說，今天呂姓高中生雙親因身體有恙未到調解庭，但呂父似乎沒有想要求償的想法。

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