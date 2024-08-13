26歲女戀上60歲老闆！正宮抓包嘲笑：妳只是我尪偷吃的其中一人

▲女員工大談父女戀，最後遭元配抓包提告索賠百萬。（示意圖，xframe）

圖文／鏡週刊

60歲烘焙店老闆對26歲女員工展開猛烈追求，最後2人發展成「父女戀」，老闆妻子不堪背叛，憤而提告求償百萬，還譏笑小三只是老公外面偷吃的其中一人。最後法院認定老闆慣性外遇，小三是被甜言蜜語沖昏頭，因此判決女員工須賠25萬元。

據判決書指出，台南一位60歲的葉姓烘焙公司老闆，藉口需要提供勞保和健保資料，主動要求26歲的陳姓女員工加他的LINE好友。起初，陳女並未多想，但葉男開始頻繁與她聊天，透露自己婚姻不幸福，經常與妻子吵架等心事。隨著2人交心，陳女逐漸被葉男花言巧語攻陷，2人在約會後逐漸發展成婚外情。

然而，2人不倫關係最終被葉妻抓包。她發現2人之間露骨煽情訊息與私密照片後勃然大怒，葉妻隨即用葉男的電話打給陳女，對她大加斥責，並要求她帶著父母親自上門道歉，另外還譏笑小三只是老公在外偷吃的其中一人，直言「妳被抓到是因為妳不是一個合格的情人……只會吵」，更炫耀老公最終還是向她求饒，「他今天回來求我原諒，他要用餘生補償我，那妳怎麼辦？」

葉男的子女無法接受父親與年輕的陳女交往，憤而將2人私密的對話內容散布到社交媒體上，引發軒然大波，陳女被逼到只能辭職，且退回當初葉男所贈禮物，與領取的5萬多新台幣年終獎金。陳女這些行為依舊無法讓葉妻息怒，怒火中燒的她最終提告陳女，並索賠100萬新台幣。

法院審酌後，認為陳女高職學歷，目前轉職到塑膠工廠，每月薪水不到3萬元，考量經濟狀況無力負擔鉅額賠償。法院認為，葉男的慣性外遇行為是導致婚姻破裂的主因， 陳女誤信葉男甜言蜜語，深陷感情糾葛，並非故意介入他人婚姻，因此判決陳女須賠25萬元。



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