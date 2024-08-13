平鎮高中推動台美雙聯學制　首位畢業學生錄取世大名校

▲平鎮高中推動台美雙聯學制。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市平鎮高中於2022年與美國威斯康辛州箴言高中（Living Word Lutheran High School），簽訂姊妹校與合作備忘錄，建立「雙聯學制」課程規劃，使平鎮高中成為桃園唯一市立高中獨立與美國學校簽訂雙聯學制合作的學府。今年，平鎮高中第一位雙聯學制的畢業生萬奕辰同學，成功錄取新南威爾斯大學航太工程學系。

校長許唐敏12日表示，在不影響學生於國內修讀完成高中三年學業的情況下，學生可利用課餘時間充實不同的學習領域，鼓勵學生國際化並豐富學習歷程，因此與箴言高中簽署姐妹校與推動雙聯學制合作備忘錄，箴言高中不僅與美國多所名校合作，如加州、紐約、芝加哥、西北大學等，也與台灣多所大學合作，如東華大學等，其提供學生許多線上交流、文化營隊與國際論壇的參與，這些資源都是讓學生拓展視野的好機會。

而今年，平鎮高中第一位雙聯學制的畢業生萬奕辰同學，成功錄取新南威爾斯大學航太工程學系。新南威爾斯大學被譽為「南半球的麻省理工學院」，其工程學院規模堪稱澳洲首位，在2024年6月QS(Quacquarelli Symonds)最新發表的「2025世界大學排名」為全球第19名。

參加雙聯學制是萬奕辰同學人生的轉捩點。因雙聯學制不僅提供了豐富的資源和雙語環境，還讓他在外籍教師的教導下拓展了視野和思維方式，最終決定出國深造。在美國和台灣的教育下，他獲得了不同的學習方式，這對他日後準備升學考試有很大幫助。

平鎮高中在國際教育方面已深耕超過十年，與來自30多個國家的學生進行交流，並接待了超過20名交換學生就讀。110學年度，學校成立了首屆國際科技雙語實驗班，全面推動雙語教學。