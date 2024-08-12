重啟社群「被訊息轟炸」！林郁婷接力奪金謝他們：先讓我休息一下

▲林郁婷勇奪金牌。（圖／翻攝自Facebook／林郁婷 Lin, Yu-Ting）

記者曾筠淇／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷無畏性別爭議風波，在巴黎奧運奪得金牌！中華代表團代發林郁婷聲明，表示自己已經用金牌證明一切，「不需要再透過法律訴訟對這些人證明什麼。」稍早她也透過臉書發文，感謝大家的支持與關心，「現在先讓我好好休息沉澱一下再來好好跟你們分享這段金奇之旅，我們台灣見啦！」

稍早林郁婷透過臉書粉專發文表示，她賽後重啟社群，「訊息轟炸著實驚人」，她想先感謝大家對於賽事的支持和關心，「我做到了，Never give up!」她也特別感謝自己的隊友們，在賽事奪金後把好運延續給她，讓她成功接力拿下亞運、奧運金牌。

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隨著奧運落幕，林郁婷也說，「現在先讓我好好休息沈澱一下再來好好跟你們分享這段金奇之旅，我們台灣見啦！」

此外，對於性別遭抹黑，中華代表團代發林郁婷選手聲明如下：

很高興能夠拿到巴黎奧運的金牌，我非常感謝大家的支持，這面金牌是屬於大家的。

我要感謝大家對我的關心與支持，尤其在奧運期間，體育署、中華奧會、國訓中心已經做了很多替我維護權益的事情來幫助我，還有總統、院長、部長及國人對我的支持。特別感謝體育署與中華奧會這段期間一直尊重我的意願處理對外的回應。

再來，針對國際拳總及網路上的不友善言論，我已經用奧運金牌證明，已經不需要再透過法律訴訟對這些人證明什麼。因為國際奧會已經是以最嚴謹的標準來審理選手的參賽資格，國際奧會也已經多次公開聲明及證明我的參賽資格完全沒有問題，所以我不需要再去向外界證明任何事情。

接下來，我想好好休息，享受一下勝利的果實。也請大家繼續支持台灣的拳擊運動，謝謝大家。