　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

　

▲短褲T裇男迅速偷走機車掛鈎上木爪牛奶飲料後快速離去。（圖／記者楊熾興翻攝、下同）

▲短褲T恤男迅速偷走機車掛鈎上木瓜牛奶飲料後快速離去。（圖／記者楊熾興翻攝、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名30歲黃姓女子晚間下班騎機車停放在桃龜山區自強南路某百貨行後入內購物，遭身穿短褲Ｔ恤男子竊取機車掛鉤上價值50元的木爪牛奶飲料後徒步離開，女子發現不到10分鐘飲料遭竊後立即報警處理，並PO文大罵小偷很可惡，是不是有那麼渴，呼籲大家合力抵制偷竊，肉搜偷食物的小偷協助警察辦案。

▲上班女資族PO網路，呼籲大家緝凶。（圖／記者楊熾興翻攝）

黃姓小資族昨在臉書爆料公社貼文，指她在2日晚下班買完晚餐途經桃園龜山店的小北百貨時，將機車停放在停車場，入內購物，前後不超過10分鐘，結果要騎車回家時，竟發現機車掛鉤上的木瓜牛奶飲料消失了，當下報警並請店家調閱監視器追查小偷。

▲上班女資族PO網路，呼籲大家緝凶。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲被害的上班小資族PO網路，呼籲大家緝凶。（圖／記者楊熾興翻攝）

黃女表示，這是非常誇張，是不是有這麼渴？雖然是小東西但偷竊這個行為真的很可惡，請大家遏止這種風氣，呼籲如果民眾有遇到木瓜牛奶小偷，請一定要當場報警和提告，大家合力抵制偷竊，肉搜偷食物的人協助警察辦案

轄區龜山分局大林派出所依規定受理，目前積極調閱周邊沿線監視器中，將查明嫌犯逃逸方向及使用車輛，通知到案說明，全案依法究辦。警方呼籲民眾切勿貪小便宜，以身試法，得不償失。

ET快訊
正妹警上任才半年　意外逮到詐欺通緝犯
3屆都輸美國男籃！法國麥當勞「考慮下架1物」
不只00940！　00939文宣踩「保本、保證獲利」紅線挨罰
林郁婷、波蘭妹「一起比6手勢」　真相長知識
太暖！李洋過29歲生日「做有意義的事」
首張「台灣價值」罰單！00940廣告踩紅線　金管會罰元大投信
奧運終場哨還沒吹　場上球員全不比了！現場球迷噓爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

烈焰黑煙竄天！雲林疏菜外銷包裝廠起火　500㎡鐵皮屋成廢墟

「我能毀了你」街頭擺大字報恐嚇畢書盡　男涉3罪被起訴

木瓜牛奶掛機車被偷！小資女氣炸：有那麼渴嗎　PO文肉搜T恤男

高雄阿北闖紅燈還想「高雄式左轉」　路口慘遭計程車擊落

驚險！2女移工騎電動車上國道　彰化20天第3起誤闖

正妹警上任才半年　意外逮到詐欺通緝犯

台中卡拉OK幹部遭圍毆羞辱…控警吃案+嗆關店　六分局回應了

7旬婦收「偵查佐的LINE」急領錢　北投警拆穿騙局保住百萬

快訊／京華城弊案彭振聲應訊3小時　限制出境出海

一家三口出門...10歲兒車上吃東西噎到！警幫開道5分鐘到醫院

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

林郁婷奧運奪金頒獎淚崩　「曾經的每一幕不停迴響」

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲」　律師開砲：小三不安靜一點是在哭屁哭？

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

薯條還沒吃完免煩惱　日皮匠做專用保溫袋

烈焰黑煙竄天！雲林疏菜外銷包裝廠起火　500㎡鐵皮屋成廢墟

「我能毀了你」街頭擺大字報恐嚇畢書盡　男涉3罪被起訴

木瓜牛奶掛機車被偷！小資女氣炸：有那麼渴嗎　PO文肉搜T恤男

高雄阿北闖紅燈還想「高雄式左轉」　路口慘遭計程車擊落

驚險！2女移工騎電動車上國道　彰化20天第3起誤闖

正妹警上任才半年　意外逮到詐欺通緝犯

台中卡拉OK幹部遭圍毆羞辱…控警吃案+嗆關店　六分局回應了

7旬婦收「偵查佐的LINE」急領錢　北投警拆穿騙局保住百萬

快訊／京華城弊案彭振聲應訊3小時　限制出境出海

一家三口出門...10歲兒車上吃東西噎到！警幫開道5分鐘到醫院

點內湖咖啡廳「貝果」外送吃到蟑螂！北市衛生局稽查抓3缺失

烈焰黑煙竄天！雲林疏菜外銷包裝廠起火　500㎡鐵皮屋成廢墟

阿爾及利亞女將克莉芙不忍了！律師在巴黎開告網路霸凌

LIVE／木可你不可？政治獻金爭議連環爆　柯文哲親上火線釋疑

成人展舉牌「互動價目表」！近看竟是台灣第一女優 路人激動：本尊很漂亮

王宥忻曾家中破產！　晉升10億身家「全球4國家」都有房產

權值股發威！台積電漲6元收940　台股大漲304點來到21773點

日7歲女童闖「奪命水域」溺水！　母為救愛女溺斃沉河底

「我能毀了你」街頭擺大字報恐嚇畢書盡　男涉3罪被起訴

339萬起！台灣「BMW 5系列」新增車型　530i經銷端接單中

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

社會熱門新聞

快訊／國1今晨事故！　成立緊急應變小組

屏東夫妻經營銀樓賺上億！　男外遇慘了

高雄某摩鐵驚見針孔　藏插座正對床鋪

快訊／新竹工業區傳槍響！ 1員警中彈送醫　通緝犯逃逸中

不滿遭主管刁難　化工女調製「超濃致癌物」報復

台北郵局男公款買便當　吃了10個月忘記補回慘了

38周孕婦浴室暈倒大出血不治　相驗結果曝

婦慘遇丈夫及子猝逝　獨走淡水河遭救

即／台鐵松山站　旅客入侵鐵軌遭撞

柯文哲政治獻金講不清　北檢主動分案

立體停車場機械故障轎車直落B3　駕駛驚魂全身傷

基隆民宅火警1死1傷　違停影響救災

「小蜜蜂」年輕化！　藥頭吸收未成年情侶販毒

逃逸移工自學施工圖變身「最強小包」

更多熱門

相關新聞

不只肉搜黃仁勳！「黑夜奇俠」罪行再曝光

不只肉搜黃仁勳！「黑夜奇俠」罪行再曝光

輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳每每來台都會造成旋風，但沒想到近來有人卻肉搜黃仁勳的身分證字號，還公開在社群平台，引起公憤。對此，有「PTT創世神」之稱的杜奕瑾也不忍了，公開呼籲支持黃仁勳提告。

7-11獨家「木瓜牛奶QQ冰淇淋」限時第2杯10元

7-11獨家「木瓜牛奶QQ冰淇淋」限時第2杯10元

婦變賣回收物失蹤9hrs　警3hrs尋獲

婦變賣回收物失蹤9hrs　警3hrs尋獲

惡保母姊妹「害小吃店被炎上」　老闆委屈發聲明！

惡保母姊妹「害小吃店被炎上」　老闆委屈發聲明！

把審判權還給司法　停止私刑正義

把審判權還給司法　停止私刑正義

關鍵字：

短褲T恤木瓜牛奶女上班族肉搜

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故！　成立緊急應變小組

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

陳金鋒被趕出場　聯盟認誤判道歉

女權團體酸林郁婷　男生才長得高

14億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

屏東夫妻經營銀樓賺上億！　男外遇慘了

校長千金來應徵！　其他應聘者「全不及格」

美國最後超車中國！奪奧運獎牌榜第一

大逆轉！　美國體操女選手「銅牌遭取消」

高雄某摩鐵驚見針孔　藏插座正對床鋪

快訊／新竹工業區傳槍響！ 1員警中彈送醫　通緝犯逃逸中

湯姆克魯斯從天而降　神勇現身奧運閉幕式

恐三颱共舞！　「安比」最快明生成

不滿遭主管刁難　化工女調製「超濃致癌物」報復

更多

最夯影音

更多

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面