木瓜牛奶掛機車被偷！小資女氣炸：有那麼渴嗎　PO文肉搜T恤男

▲短褲T恤男迅速偷走機車掛鈎上木瓜牛奶飲料後快速離去。（圖／記者楊熾興翻攝、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名30歲黃姓女子晚間下班騎機車停放在桃龜山區自強南路某百貨行後入內購物，遭身穿短褲Ｔ恤男子竊取機車掛鉤上價值50元的木爪牛奶飲料後徒步離開，女子發現不到10分鐘飲料遭竊後立即報警處理，並PO文大罵小偷很可惡，是不是有那麼渴，呼籲大家合力抵制偷竊，肉搜偷食物的小偷協助警察辦案。

黃姓小資族昨在臉書爆料公社貼文，指她在2日晚下班買完晚餐途經桃園龜山店的小北百貨時，將機車停放在停車場，入內購物，前後不超過10分鐘，結果要騎車回家時，竟發現機車掛鉤上的木瓜牛奶飲料消失了，當下報警並請店家調閱監視器追查小偷。

▲被害的上班小資族PO網路，呼籲大家緝凶。（圖／記者楊熾興翻攝）

黃女表示，這是非常誇張，是不是有這麼渴？雖然是小東西但偷竊這個行為真的很可惡，請大家遏止這種風氣，呼籲如果民眾有遇到木瓜牛奶小偷，請一定要當場報警和提告，大家合力抵制偷竊，肉搜偷食物的人協助警察辦案

轄區龜山分局大林派出所依規定受理，目前積極調閱周邊沿線監視器中，將查明嫌犯逃逸方向及使用車輛，通知到案說明，全案依法究辦。警方呼籲民眾切勿貪小便宜，以身試法，得不償失。