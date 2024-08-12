驚險片！新北砂石車駕駛誤觸防塵網開關　瞬間拽倒紅綠燈

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區今天（12日）早上發生一起砂石車扯斷號誌桿意外。當時一名男子駕駛砂石車行經保順、保生路口時，疑似誤觸後斗防塵網開關，導致行駛間防塵網升起，當場「捕獲」紅綠燈號誌桿，並狠狠將號誌桿拽彎，男子才連忙將車停靠路邊，警方目前仍在釐清發生事故原因。

▲吳男駕駛砂石車誤觸防塵網開關，導致勾到紅綠燈號誌並拉扯拽彎。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，駕駛砂石車的32歲吳姓男子，今天早上7時許從新北市三峽區載運土石，準備前往永和警光街附近工地卸貨；吳男沿著環河道路行駛轉進保順路後，直行至保生路口等待紅綠燈，變換成綠燈時，吳男起步不慎誤觸車斗防塵網開關，防塵網突然升起，導致支架勾住紅綠燈桿，並將其拉扯倒地。

▲另一支監視器拍到吳男將紅綠燈號誌並拉扯拽彎。（圖／記者陸運陞翻攝）

吳男發現後，隨即將砂石車車靠邊停下，警方獲報到場，經查看遭扯斷的號誌已失效，並橫倒於路中，立即加派警力到場引導車流，避免造成二次車禍。警方對吳男進行酒測，並未發現有酒駕情況，另通知負責號誌的交通局到場處理。永和分局呼籲，民眾駕駛車輛應事前檢查車輛設備，注意車輛狀況避免操作誤觸。

▲永和警方派遣7名警力到場引道交通，並通知交通局到場處理。（圖／記者陸運陞翻攝）