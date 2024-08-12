是智商稅還是真養生？　專家：「中藥餐飲」噱頭大於成效

▲有人質疑中藥餐飲是否有養生功效。（圖／記者黃孟珍攝）

記者陳香菱／綜合報導

近年來，餐飲掀起一股養生風潮，「中藥餐飲」深受消費者喜愛，成為餐飲市場的新寵兒。但中藥餐飲的價格過高，功效也沒有明確的科學證據，讓部分消費者質疑，只是在繳「智商稅」。北京石景山醫院中醫科主任任芳則指出，「噱頭大於實際功效！」

依中醫養生「藥食同源」的概念，許多食物既能提供營養，又能起到藥物的作用，通過合理的飲食，可以達到預防疾病、增強體質的目的，但不是「萬物皆可入中藥」。

據《新華網》報導，任芳認為「中藥餐飲」的噱頭大於實際功效，中藥的專業度很高，每個人適合的配方不同，商家很難同時做好專業性和食材適配度，健康與味道好之間也不容易平衡。

看準健康商機，許多業者紛紛推出中藥相關產品，將養生概念融入日常飲食中，從傳統的藥膳湯品，到創新的中藥鹹酥雞、中藥霜淇淋，餐飲的品項不斷推陳出新，滿足消費者對健康與美味的多元需求。

▲國人對保健意識逐漸提升。（圖／經濟部提供）

根據經濟部統計處數據顯示，台灣保健食品市場規模連年攀升，民眾對健康的重視程度日益增加，111年因防疫需求增加，產值更達226億元，年增17.4%。

消費者李子曦指出，她希望吃食材健康的東西，飲品有「靈芝」兩個字，聽起來就很健康，但不清楚是否真的有功效，更多是一種心理安慰，「我喜歡嘗試新事物，中藥奶茶算是中藥和奶茶的跨界結合體」。

河南鄭州東濟堂的中醫館曾以「藥香」在鄰里間頗為知名，近期卻意外因館內的「食養廚房」在網路爆紅。東濟堂中醫館創辦人李嘉慧表示，初衷是想讓「中醫生活」走進千家萬戶，「創辦食養廚房，是建立在患者有需求的基礎上，不少年輕的寶爸寶媽不會做飯，他們能從中醫館開設的課堂學習如何做飯。」

中藥藥理學研究學者提醒，「中藥餐飲不等同於藥品，消費者要保持理性」，目前來看，這些新興的中藥餐飲更多以宣傳養生觀念、心理安慰和文化認同為主。