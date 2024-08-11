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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

AIT：林郁婷向世界展現了不起的韌性　堅毅正向態度激勵所有人

▲▼ 台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

▲台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

記者陶本和／台北報導

台灣拳擊好手林郁婷11日在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰中，以5:0擊敗波蘭女拳手塞琳梅塔（Julia Szeremeta），摘下台灣拳擊史上第一面金牌，各大國際媒體都爭相報導，連美國在台協會（AIT）也發文指出，林郁婷的堅毅和正向態度激勵了所有人，她向世界展現了頂尖的才華和了不起的韌性，為台灣帶來了榮譽，是所有人的驕傲。

由於過去這段期間，林郁婷遭到《哈利波特》作者JK.蘿林性別歧視言論的亂流，此舉摘金被認為是用拳擊實力粉碎黑魔法。美聯社、英國路透社、BBC、法國法新社與獨立報等多家國際級媒體都爭相報導。

對此，美國在台協會也特別發文恭喜林郁婷，恭喜她在巴黎奧運女子拳擊57公斤級獲得金牌。AIT表示，要以她奮鬥的精神與卓越的成就為榮，林郁婷的堅毅和正向態度激勵了所有人，她向世界展現了頂尖的才華和了不起的韌性，為台灣帶來了榮譽，是所有人的驕傲，2024 年巴黎奧運即將落幕，我們為所有傑出的奧運選手喝采慶祝。

至於總統賴清德，他則是在凌晨時，跟國人一樣守在轉播前觀看比賽，並且在賽後，第一時間撥電話給正在林郁婷媽媽旁邊的民進黨立委蘇巧慧，向林郁婷媽媽表達恭喜。在電話中，賴清德告訴林媽媽，「妳女兒真的了不起，大家都以郁婷的表現為榮」，他也在電視機前面為郁婷加油，稱讚鈺婷表現非常傑出。

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