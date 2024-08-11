林郁婷奧運奪金　蘇巧慧要辦歡迎會：大家一起來鶯歌慶祝

▲台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

記者皮心瑀／台北報導

「台灣拳后」林郁婷為我國拳擊史上贏得首面奧運金牌。林郁婷出身新北市鶯歌區，作為在地立委的蘇巧慧11日也開心受訪表示，其實一些好朋友早就秘密的為林郁婷在籌備歡迎會，歡迎大家一起來鶯歌幫林郁婷慶祝。

蘇巧慧說，林郁婷能夠不負眾望把金牌帶回臺灣，鶯歌鄉親當然覺得非常光榮，當初因為怕影響選手的心情，一直還不敢跟她討論，但其實大家早在籌備歡迎會，而且昨天晚上，跟新北市長侯友宜一起看金牌戰，所以市府也表示願意來協助，甚至是主辦，這種共襄盛舉、大家同慶的心情實在是非常的好，大家應該很快就可以收到這個活動的好消息，歡迎大家一起來鶯歌幫林郁婷慶祝。

蘇巧慧也提到，林郁婷摘金後，真的沒有想到總統賴清德也特別打電話來恭喜她的媽媽，看得出來總統也是非常非常的興奮，這是一種共同驕傲的心情，大家都一樣高興。

為了金牌戰，新北市政府也特別舉辦直播派對為林郁婷加油，但藍綠2026的新北市長熱門人選都出席，也讓現場多了一股政治味。對此，蘇巧慧強調，她是抱持著一個不想錯過林郁婷任何的重要時刻才參加，她當然也希望和林郁婷的家人可以一起在同一個空間一起為她高興，一起為她加油，所以她想這樣的心情是大家的出發點，大家應該都一樣。