巴黎奧運體操「沒看到瑞莎培育的選手？」網點2原因！本尊回應了

▲瑞莎。（圖／記者姜國輝攝）



記者施怡妏／綜合報導

瑞莎近年來致力在台灣發展韻律體操，不僅辦理協會親自教學，還帶選手們參與各種國際賽事，不過有網友看了奧運的體操比賽，好奇「怎麼沒有看到瑞莎培育的小選手？」對此，網友指出瑞莎的小選手年紀都太小了，再過幾年也許有機會可以看到；瑞莎也在臉書回應「我們努力！」

有網友在Threads發問，「瑞莎為什麼沒有領隊參加奧運？」底下網友紛紛點出原因「年紀太小」，「巴黎奧運體操項目，男運動員限制2008/12/31或以前出生，女運動員限制2006/12/31或以前出生，小於就還不能參賽」、「印象中丁丁是她帶的孩子中年紀最大的，這次丁丁就有參賽，而其他的小孩應該真的是年紀還不到」。

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另外，也有網友表示，「她帶選手去參加的，大多是沒有正式積分的小型邀請賽，並不是『出國比賽』有得第一就代表什麼，如果去比的都不是頂尖選手，也沒有官方單位的認可，那這些獎牌價值其實不高」、「奧運不是報名就能參加，如果成績和積分沒到，就不能參加奧運」。

▲▼瑞莎回應網友。（圖／翻攝自瑞莎FB）



網友指出，積分是能否參加奧運的關鍵，「台灣對外的窗口是中華奧會，只有中華奧會才能報名奧運，中華奧會對內的窗口就是那些協會，也就是說，沒有協會幫你報名給奧會，你連報名表都拿不到，加上奧運是看積分，你對內比賽參加得再多，沒出國比賽就是沒積分，世界就不會有你的排名」。

另外，有網友在瑞莎的臉書留言，「期待有天可以看到瑞莎帶的隊伍參賽，全台灣一定會瘋狂幫妳們加油！」瑞莎則回應，「我們很努力，謝謝大家的支持和鼓勵」。