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「我兒子在學校品行第一！」柯媽媽力挺柯文哲：若貪污早就當選

▲針對柯文哲政治獻金爭議，柯媽媽力挺兒子「在學校品行第一」。（圖／地方中心翻攝）

▲針對柯文哲政治獻金爭議，柯媽媽力挺兒子「在學校品行第一」。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨主席柯文哲近日爭議連環爆，先是市長任內京華城案被藍綠議員追打，近期更被踢爆政治獻金流向詭異、被質疑作假帳，民眾黨則致歉並稱「申報帳務瑕疵」。對此，柯文哲的母親何瑞英力挺兒子，強調柯在學校「品行第一」，絕對不敢貪污，並指其他候選人的競選經費更多。

何瑞英今（10）日接受媒體採訪時表示，柯文哲在讀大學時就向父親柯承發承諾，會正正當當行事，因為做壞事的人，每天都很難睡覺，日子也不好過，「我的兒子在學校品行第一」。她也質疑，若柯文哲拿的經費比較多，那早就當選了，「為何媒體只針對柯文哲，而不查其他候選人的競選經費？」

▲民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金流向疑雲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

何瑞英痛批，柯文哲是受到不公平的對待，「新聞整天報，說前桃園市長鄭文燦被辦了，接下來就是柯文哲，但沒有的事情一直要說有，卻還要把死的說成活的，人在做，天在看啦！」

另外，柯文哲的妻子陳佩琪因設立一間以兒子名義之公司，疑似欲經營「小草咖啡廳」，而引發公私分明的質疑，何瑞英則表示，她不知道這件事，且咖啡廳是店舖，不是公司，「客人不來穩賺嗎？事業做不做得起來，那是命運。」

針對柯文哲政治獻金風波，監察院廉政委員會表示，每任總統、副總統擬參選人所申報的政治獻金會計報告書，均會依例列入年度查核計畫，進行查核。關於2024年總統、副總統選舉各擬參選人的會計報告書，將在上網公開於政治獻金公開查閱平台後，列入查核範圍。

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