柯文哲捲政治獻金流向疑雲　黃國昌：相信查核有結果後會給外界交代

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金流向疑雲，對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌說，柯文哲主席非常重視這件事，也已下令要全面清查，要求所有經手這些帳目的同仁們跟負責申報的會計師，要去檢核所有的憑證，「我相信，在他們清查告一個段落了以後，一定會給社會大眾還有我們所有的支持者，一個清楚的交代」。

民眾黨立院黨團總召黃國昌說，這件事情柯文哲主席非常的重視，對於民眾黨、對於柯文哲主席而言，每一筆小額捐款、每一位志工的協助，都非常的珍惜感激，因為沒有這些小額捐款，以及志工們熱情的協助就不會有今天的民眾黨。

「那面對這個問題，柯文哲主席非常的重視。」黃國昌說，柯文哲也下令要嚴肅面對、全面清查，要求所有經手這些帳目的同仁們跟負責申報的會計師，要去檢核所有的憑證，「我相信，在他們清查告一個段落了以後，一定會給社會大眾還有我們所有的支持者，一個清楚的交代」。

至於時樂、尼奧2家公司都是黃珊珊介紹的，那怎麼自家人都爆出這樣的事情，聽說主席蠻生氣的？黃國昌表示，「我必須要老實說，你剛剛說的那個說法，我是完全沒有聽過」，那種沒有聽過證實的消息沒有進一步評論。

媒體追問，負責簽證的會計師是端木正，曾是富邦獨董、又有排入不分區立委，這樣用人的關係好像有點太近應該要避嫌一下？黃國昌說，對於這位端先生我是真的沒接觸過，「不過一個會計師，就應該做好會計師該做的事情」。

是否是端木正沒有查核清楚？黃國昌說，到目前為止，主席很重視這件事情、也下令要徹查，那所有經手的相關負責人跟同仁、負責簽證的會計師，他們現在正全面查核中，相信等到查核有一個結果，會給社會大眾還有所有支持者一個清楚的說明。