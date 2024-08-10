中國房企7月融資額創年內新高　與往年相比仍衰退

▲中國房市低迷，許多房企都面臨財務危機。（圖／CFP）



文／中央社

為振興房地產市場，中國政府發布白名單並鼓勵銀行加速放款。據統計，今年7月中國65家典型房企的總融資金額為人民幣523.46億元（下同，約新台幣2355億元），雖創年內單月新高，但仍呈現年減9%。

中國政府自今年1月起推動房地產專案融資白名單，並持續督促銀行加速放款。

據上海證券報、香港經濟日報與新浪財經報導，中國房地產市場研究機構克而瑞近日發布調查，今年7月，中國65家典型房企的總融資金額為人民幣523.46億元，較上月增加63.8%，單月的融資規模創下了今年新高。然而若與去年同期相比，下降約9%。

報告指出，7月融資總量增加的主要原因是陷入財政困難的房企萬科獲得高達326.66億元的銀行貸款。

雖然7月的融資成績看似亮眼，但仍難以填補今年上半年融資不振的情形，報告顯示，今年前7個月的房企總融資金額為2678.47億元，年減32%。

報導引述一名中國的房地產分析師認為，今年以來，金融機構對於房企支持力道增加，萬科、金地等房企得到了較多的貸款支援。不過，房地產銷售仍面臨較大壓力，「在融資上予以房企更多支持，是目前穩樓市的一大策略」。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進分析，政府強調保交樓，優質房企的融資意願較強，加上相關投資者聚焦主力房企，成為近期房企融資情形較好的主要原因。

然而即便融資情況好轉，房企債務違約風險仍然存在。報導稱，房企融資仍然較往年同期低迷，再加上房地產銷售仍未完全復甦，因此未來仍有可能有更多房企發生債務違約事件，流動性風險問題仍需要注意。

報導統計，7月將有19筆債券到期，剔除掉已經提前贖回的部分，剩下約為267億元，較6月減少42%。8月預計將有26筆債券到期，剔除掉已經提前贖回的部分，剩下約為402億元，整體債務規模較7月增加51%。