　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國房企7月融資額創年內新高　與往年相比仍衰退

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

▲中國房市低迷，許多房企都面臨財務危機。（圖／CFP）

文／中央社

為振興房地產市場，中國政府發布白名單並鼓勵銀行加速放款。據統計，今年7月中國65家典型房企的總融資金額為人民幣523.46億元（下同，約新台幣2355億元），雖創年內單月新高，但仍呈現年減9%。

中國政府自今年1月起推動房地產專案融資白名單，並持續督促銀行加速放款。

據上海證券報、香港經濟日報與新浪財經報導，中國房地產市場研究機構克而瑞近日發布調查，今年7月，中國65家典型房企的總融資金額為人民幣523.46億元，較上月增加63.8%，單月的融資規模創下了今年新高。然而若與去年同期相比，下降約9%。

報告指出，7月融資總量增加的主要原因是陷入財政困難的房企萬科獲得高達326.66億元的銀行貸款。

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

雖然7月的融資成績看似亮眼，但仍難以填補今年上半年融資不振的情形，報告顯示，今年前7個月的房企總融資金額為2678.47億元，年減32%。

報導引述一名中國的房地產分析師認為，今年以來，金融機構對於房企支持力道增加，萬科、金地等房企得到了較多的貸款支援。不過，房地產銷售仍面臨較大壓力，「在融資上予以房企更多支持，是目前穩樓市的一大策略」。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進分析，政府強調保交樓，優質房企的融資意願較強，加上相關投資者聚焦主力房企，成為近期房企融資情形較好的主要原因。

然而即便融資情況好轉，房企債務違約風險仍然存在。報導稱，房企融資仍然較往年同期低迷，再加上房地產銷售仍未完全復甦，因此未來仍有可能有更多房企發生債務違約事件，流動性風險問題仍需要注意。

報導統計，7月將有19筆債券到期，剔除掉已經提前贖回的部分，剩下約為267億元，較6月減少42%。8月預計將有26筆債券到期，剔除掉已經提前贖回的部分，剩下約為402億元，整體債務規模較7月增加51%。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
林郁婷捲風波　「56年前歷史重演」她挨罵退出體壇！結局超諷刺
快訊／雨還沒停！　16縣市續發大雨特報
陳佩琪用人頭開公司　柯美蘭力挺：沒開幕也還好
快訊／大雷雨灌2縣市　劇烈降雨1小時
日月潭外來種魚對決！隨手撈…殲滅一個庄頭的珍珠石斑
林郁婷耐打訓練曝！吊器材上讓男陪練「出拳揍肚」
90歲阿嬤講評桌球5分鐘　竟是「銅牌國手」！超狂背景曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國房企7月融資額創年內新高　與往年相比仍衰退

陸18歲高中生離家失蹤　5天後找到「已遇害」！兇手是64歲鄰居

陝西延安破紀錄暴雨！上百輛汽車遭沖走疊成山

香港上半年1.9萬件詐騙案　較去年同期成長6.2%

廣州動物園挖出地下宮殿…驚見「2100年古墓」出土！保存超完好

中國慈善機構爆「陪睡換捐款」　病童媽媽「多次失身」救孩子

貓熊「雲川、鑫寶」加州亮相！　謝鋒：傳遞了中美明確信號

中植集團前主席等49人被起訴　涉非法吸收公眾存款

結婚登記數創新低　陸多地民政局七夕「為愛加班」

不敵克莉芙摘銀！中國名將「回應對手性別爭議」：發揮非常出色

王昶「金牌戰爆紅」認有女友了！　自嘲模仿「無挑戰苦笑」粉笑瘋

莊智淵培養出「柚子」　談下一步：看能否再產個鳳梨

小哈利初舞台演唱〈情非得已〉　伊能靜.庾澄慶「同框」為他應援！

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

媽教弟弟拒絕騷擾　再次複習回：謝謝！

沒開電熱毯虎斑臉超不爽　飼主怨：最機X生物認證！

無畏腰傷挑戰137公斤！　郭婞淳：痛就痛、不管了

林口人鞭炮迎接李洋回家！　鄰居一早被驚醒：真的愛死

中國房企7月融資額創年內新高　與往年相比仍衰退

陸18歲高中生離家失蹤　5天後找到「已遇害」！兇手是64歲鄰居

陝西延安破紀錄暴雨！上百輛汽車遭沖走疊成山

香港上半年1.9萬件詐騙案　較去年同期成長6.2%

廣州動物園挖出地下宮殿…驚見「2100年古墓」出土！保存超完好

中國慈善機構爆「陪睡換捐款」　病童媽媽「多次失身」救孩子

貓熊「雲川、鑫寶」加州亮相！　謝鋒：傳遞了中美明確信號

中植集團前主席等49人被起訴　涉非法吸收公眾存款

結婚登記數創新低　陸多地民政局七夕「為愛加班」

不敵克莉芙摘銀！中國名將「回應對手性別爭議」：發揮非常出色

王陽明自認：台灣最頂8+9！　懷秋見世面「嚼檳榔全身發熱」吃到牙爛

婦誤入LINE「假投資群組」險遭詐51萬　警即時攔阻保她老本

中華奧會再度重申林郁婷參賽符合規定　呼籲大家為她集氣

形容洪總像麵包超人帥氣又可愛　安芝儇七夕送上創意禮物

上班9小時「可以坐著滑手機」　他卻想離職！網喊：離開會後悔

台東男等紅燈刁車！路中急揮手示警　警神救援幫推車

台北東區咖啡體驗新據點！手沖咖啡搭配專屬歌單更直接的感官之旅

張肇元衝一壘改判爭議　葉總提出看法

林芯儀唱一半「驚見熟悉身影」當場傻眼　他笑喊：我有這麼好認嗎

7月ETF定期定額20強出爐　006208等3檔月增破萬戶

日本外攜式收納推車 多元收納 買1送1 三秒快速曡收

大陸熱門新聞

零食都要偷吃！陳芋汐爆全紅嬋「怕教練」

克莉芙奪金！楊柳回應對手性別爭議

王昶獻唱告白氣球！一開口秒變災難

少林最帥武僧「秋風」車禍離世 最後發文：我去遠方的秋天拍視頻了

陸記者考全紅嬋英文…秒被「8字」拒絕

全紅嬋賽後留言給陳芋汐：不要放棄

廣州動物園挖出地下宮殿…驚見2100年古墓出土

右眼發紅疼痛　他就醫取出「8年前隱形眼鏡」

驚悚！父母訓練2歲兒子「違規過馬路」　下一秒男童被撞飛

台漁船被日本扣押　陸向日提交涉

陸放團客赴馬祖　學者：典型「區隔對待」

中國慈善機構爆「陪睡換捐款」　官方調查

好萌又可愛！兩岸棒球小子看大貓熊

陽明海運「動明輪」貨櫃大爆炸！　近距離恐怖畫面曝光

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲了」！53字吐心情

快訊／炎亞綸七夕點頭認愛了！　「穩交3年半」

羅時豐才剛宣布YT影片全下架　姪子發聲了

知名餐飲大亨偷吃生子　正宮崩潰求離婚

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國拿下奧運獎牌

中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢遭網轟

克莉芙奪金　無視性別爭議完勝中國選手

下周又有颱風接力「可能不只一個」　專家揭時間點：下周二、三　

即／日外海規模6.8強震　北海道出現異常震域

羅時豐突聲明「78萬YT頻道影片全下架」

本土劇女星宣布雙重喜訊！　嫁給「50萬YouTuber」

車聚塞爆國6東草屯休息站　警出手交管開單

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

羅時豐侄子「粗口回應」影片下架　照片被遮蔽

水煮蛋怎煮才不會黏殼？內行教0失敗妙招

更多

最夯影音

更多

王昶「金牌戰爆紅」認有女友了！　自嘲模仿「無挑戰苦笑」粉笑瘋

莊智淵培養出「柚子」　談下一步：看能否再產個鳳梨

小哈利初舞台演唱〈情非得已〉　伊能靜.庾澄慶「同框」為他應援！

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面