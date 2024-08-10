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中南部劇烈降雨還沒結束　午後雷雨再襲5天　

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲午後雷雨天氣持續到下周三。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周天氣不穩定，今天(10日)受低壓帶和西南風影響，降雨集中在中南部沿海，其他各地有午後雷陣雨，午後雷陣雨將持續到下周三，西南風強度和水氣影響降雨大小。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天受低壓帶影響，環境風場偏西到西南風，各地天氣不穩定，降雨集中在中南部沿海，清晨到上午有大雨、豪雨，其他地區以午後雷陣雨為主，未來一周天氣類似，西風和西南風強度、水氣多寡影響降雨大小。

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瑪莉亞颱風目前位日本東方海面上，曾昭誠表示，瑪莉亞未來朝日本偏北部前進，對台灣天氣沒影響，不過颱風南側延伸到台灣附近大範圍西風到西南風環境，通過台灣時，台灣處低壓帶環境，西風、西南風在台灣南部有明顯海陸風輻合作用帶來降雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

今受西南風和低壓帶影響，西南部一整天有陣雨或雷雨，其他地方中午前大致可見陽光，中午過後全台各地有午後雷陣雨，各地山區有大雨等級雨勢，傍晚午後雷陣雨緩和，今天入夜到明天清晨中南部受西南風和陸風輻合交會影響，沿海仍有陣雨或雷雨，今天一整天中南部降雨會比較多。

未來一周降雨分布，曾昭誠表示，今受西南風、低壓帶影響，中南部雨勢偏多，其他各地則有午後雷陣雨；周日、下周一低壓帶遠離，大環境仍以西南風為主，中南部夜晚到清晨仍有陣雨或雷雨，其他地方有午後雷陣雨。

曾昭誠指出，下周二、下周三整體水氣減少，不過大環境仍偏西到西南風，清晨西半部有零星降雨，但不會像這幾天這麼劇烈，各地要留意午後雷陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，曾昭誠說明，今天、明天和後天台灣附近溫度滿熱的，各地高溫約33到36度，沒有降雨時溫度偏高且高溫炎熱，周日、下周一風向轉更強西南風，大台北有西南風沉降作用影響，周日、下周一大台北溫度會稍微高一點。

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