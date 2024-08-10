下周又有颱風接力「可能不只一個」　專家揭時間點：下周二、三　

▲下周可能有熱帶性低氣壓或颱風生成，且不只一個。（圖／林老師氣象站）

記者李姿慧／台北報導

瑪莉亞颱風朝日本前進，氣象專家林得恩表示，下周西北太平洋大低壓帶熱鬧非凡，根據美國模式預測，下周有熱帶擾動冒出頭，發展成熱帶性低氣壓或颱風，且可能不只一個，最佳時間點落在下周二或下周三。

台灣大學大氣科學博士林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」表示，下周西北太平洋不安靜！隨著瑪莉亞颱風北移轉往日本，西北太平洋的這個大低壓帶也並不寂寞，熱鬧非凡。

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林得恩進一步指出，根據美國NCEP今晨最新數值模式模擬結果顯示，由於環境提供有利熱帶擾動繼續發展的條件，包含海溫高、垂直風切弱以及高層強輻散、低層強輻合等，下周低壓帶內的擾動有機會再度冒出頭；甚至，再發展成熱帶性低氣壓或是颱風。而且，可能還不只一個，最佳時間點會落在下周二(8/13)或下周三(8/14)前後。

不過，林得恩指出，未來熱帶系統對台灣影響的程度，端視當時環境駛流場導引的狀況而定，目前初步評估，並無直接影響；不過，畢竟是數值模擬的結果，還可以再繼續追蹤觀察。

氣象署則表示，因未來一周處低壓環境，天氣不穩定，不排除還有熱帶系統發展機會，至於路徑預測仍分歧，仍待進一步觀察。