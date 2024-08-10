羅嘉翎疲勞性骨折奧運止步！醫揭「運動員惡夢」：過度運動釀壓力

▲羅嘉翎無緣復活賽，本屆巴黎奧運止步16強。（圖／中華奧會提供）

記者許宥孺／高雄報導

「國民女友」羅嘉翎8日在巴黎奧運跆拳道57公斤級16強戰，因左腳疲勞性骨折未癒敗北，賽後淚崩道歉，讓全國民眾不捨。醫師表示，疲勞性骨折是運動員的惡夢，因反覆、過度運動造成骨頭壓力，通常採休息、減少運動量或使用護具，讓骨頭慢慢癒合，但若嚴重到骨頭斷裂、移位，就要考慮手術治療。

羅嘉翎在東京奧運以19歲年紀踢下銅銅，爆紅後被網友封為「國民女友」、「跆拳道甜心」，成為該屆最大「大黑馬」。此後參加美國公開賽，因過磅超重當場剪髮，卻仍超重0.1公斤被判失格，此時傷病也找上她。

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去年6月，羅嘉翎參加世錦賽結束後，檢查出左腳疲勞性骨折，去年12月後就沒再參加任何國際賽。國際賽首次復出就是奧運殿堂，羅嘉翎也被視為今年巴黎奧運運跆拳道的唯一希望，不過可惜在16強賽0比2吞敗，賽後還需要旁人攙扶才能行走。

▲復健科醫師林純如表示，疲勞性骨折好發於小腿的脛骨和前足的蹠骨。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄中正脊椎骨科復健科主任林純如醫師表示，疲勞性骨折通常發生於耐力型運動選手，例如參與路跑、馬拉松選手或像跆拳道選手需反覆做蹬推動作，發生部位主要在脛骨及蹠骨。

物理治療師邱冠禎說，疲勞性骨折原因包括年齡、肢體的異常、肌肉疲勞、環境因素等。大部分發生的部位是在承受身體重量的骨骼上，如下肢骨骼。最易發生疲勞性骨折的運動，有長跑或常跳耀的籃球、羽球運動等。

▲林純如醫師指出，易發生疲勞性骨折的運動包括常跳耀的籃球等。（圖／記者許宥孺翻攝）

林純如指出，疲勞性骨折若是發生在小腿部位，除了治療局部小腿的問題外，可能也要去評估整體下肢的動作模式。在運動發力的時候，若臀肌或大腿肌群發力不足，小腿常常會需要代償性的去出力，時間久了易造成小腿肌肉疲乏與骨頭的壓力，甚者則可能產生疲勞性骨折。因此治療上會放鬆小腿的筋膜，並同時強化訓練大腿與臀部的肌肉群，才能收到更好的療效。

林純如強調，疲勞性骨折的治療方法以休息為主，減少過度使用的狀態，使用護具或穿著硬底的鞋子，腳掌避免凹折，除非骨折處在承重點或嚴重錯位，才要考慮手術治療。一般民眾如果平時沒有運動，短時間大量運動，並造成小腿、腳掌反覆疼痛，就要懷疑是否為疲勞性骨折。