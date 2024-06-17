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社會 社會焦點 保障人權

大寮汽修廠遭掃射20槍　2嫌稱「為300萬賭債」收押...疑有藏鏡人

▲高雄開槍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌大寮汽修廠槍擊案的嫌犯被警方逮捕。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄大寮區民祥街的一家汽車維修廠，14日凌晨遭人開20槍掃射，警方陸續逮捕4名嫌犯，涉案的尹姓（23歲）、陳姓（22歲）落網後供稱開槍原因是為了賭債，但警方發現兩人年紀輕輕就擁有強大火力，而且逃亡計畫縝密，懷疑仍有共犯在逃，檢察官複訊後，向法院聲請羈押尹、陳兩人獲准。

林園警分局是在14日7點30分左右接獲通報，大寮區民祥街某汽車維修廠遭人開槍掃射，鐵門上發現大量彈孔，地上則散落著約20個彈殼，所幸沒有造成人員傷亡。警方鎖定涉案車輛及34歲蔡姓車主後，14日下午3點多在嘉義逮捕蔡嫌，晚間20時35分許，在屏東縣將30歲潘姓共犯查緝到案。

▲高雄開槍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌大寮汽修廠槍擊案的嫌犯在汽車旅館被警方逮捕。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方隨後在台中市某汽車旅館，查獲身揹4條通緝的23歲尹姓共犯1人，起獲手槍1把及子彈9顆，另22歲陳姓共犯深知難逃法網，也主動至屏東縣政府警察局刑事警察大隊投案，並交付涉案長槍1支、子彈22顆。

尹姓、陳姓主嫌落網後，供稱是因為300萬元的賭債問題所以才開槍，警方也不排除是與遭開槍的汽修廠對面另一名陳姓權利車業者的金錢糾紛，但相關涉案人士都辯稱不知情，極力撇清關係。

此外，陳姓主嫌交出的犯案槍枝槍身號碼遭磨去，可能是制式槍枝，兩名主嫌年紀輕輕就擁有如此強大火力，令人起疑，加上整個犯案過程、逃逸路線、計畫都相當縝密，警方懷疑每個人供詞都避重就輕，背後可能還有「大咖」主使者。

全案在訊後陳嫌、尹嫌等人依槍砲、恐嚇安全等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，檢察官複訊後，今（17）日凌晨向法院聲請羈押陳、尹兩人獲准。

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