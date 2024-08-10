一周沒換！　枕頭套細菌「比馬桶多1.7萬」

▲專家透露，夜晚出汗可能會使得你的枕頭套中藏匿細菌，使其比某些浴室裝置更噁心。（示意圖／PIXABAY）

圖、文／CTWANT

夏季酷熱難耐，許多人在室外、室內，甚至睡覺時都被汗濕透。專家透露，夜晚出汗可能會使得你的枕頭套中藏匿細菌，使其比某些浴室裝置更噁心。

根據《紐約郵報》報導，醫學計畫負責人、英國切斯特大學醫學院講師奈伊（Gareth Nye）表示，你的枕頭套可能比廁所還髒，但好消息是，這些細菌很可能一開始就來自於您，因此並不有害，就細菌而言，一些研究表明，與馬桶座圈相比，一周後枕頭套上的細菌菌落數量多了1萬7000個。

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奈伊提到，大多數人平均每晚會流失500毫米到700毫米的汗水，至少200毫米的汗水會浸入床單或睡衣中，「身體正在更換皮膚細胞，導致皮膚細胞脫落，人們平均每天失去5億個皮膚細胞，其中大部分在夜間脫落，身體還會產生其他身體分泌物，然後透過口水、唾液流失更多的液體。」

奈伊提醒，如果忽視，可能會出現其他問題，例如真菌或塵蟎，它們會在死皮細胞上繁殖，並可能留下引發過敏和氣喘的糞便，「一項研究發現，一般枕頭含有多達16種不同的真菌和數百萬個真菌孢子。」

居家生活網站Real Simple則指出，枕頭套一周沒有清洗，每平方英寸平均帶有300萬個菌落形成單位（CFU）。

另外，奈伊也建議，避免使用聚酯床上用品，並考慮棉質或亞麻床單，或者把羽絨被收起來，只使用床單。報導指出，專家認為，人們在夏季應該讓床透氣，並經常更換床單。

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