　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一周沒換！　枕頭套細菌「比馬桶多1.7萬」

夏季枕頭套恐「比馬桶還髒」！專家曝原因　細菌菌落一周多1.7萬

▲專家透露，夜晚出汗可能會使得你的枕頭套中藏匿細菌，使其比某些浴室裝置更噁心。（示意圖／PIXABAY）

圖、文／CTWANT

夏季酷熱難耐，許多人在室外、室內，甚至睡覺時都被汗濕透。專家透露，夜晚出汗可能會使得你的枕頭套中藏匿細菌，使其比某些浴室裝置更噁心。

根據《紐約郵報》報導，醫學計畫負責人、英國切斯特大學醫學院講師奈伊（Gareth Nye）表示，你的枕頭套可能比廁所還髒，但好消息是，這些細菌很可能一開始就來自於您，因此並不有害，就細菌而言，一些研究表明，與馬桶座圈相比，一周後枕頭套上的細菌菌落數量多了1萬7000個。

[廣告]請繼續往下閱讀...

奈伊提到，大多數人平均每晚會流失500毫米到700毫米的汗水，至少200毫米的汗水會浸入床單或睡衣中，「身體正在更換皮膚細胞，導致皮膚細胞脫落，人們平均每天失去5億個皮膚細胞，其中大部分在夜間脫落，身體還會產生其他身體分泌物，然後透過口水、唾液流失更多的液體。」

奈伊提醒，如果忽視，可能會出現其他問題，例如真菌或塵蟎，它們會在死皮細胞上繁殖，並可能留下引發過敏和氣喘的糞便，「一項研究發現，一般枕頭含有多達16種不同的真菌和數百萬個真菌孢子。」

居家生活網站Real Simple則指出，枕頭套一周沒有清洗，每平方英寸平均帶有300萬個菌落形成單位（CFU）。

另外，奈伊也建議，避免使用聚酯床上用品，並考慮棉質或亞麻床單，或者把羽絨被收起來，只使用床單。報導指出，專家認為，人們在夏季應該讓床透氣，並經常更換床單。

延伸閱讀
被同事拍一下背…她一年沒上班！　稱中了「鐵砂掌」對方還慘賠
交到高富帥「躺下也很高」！下秒妹子崩潰分手　勸世5點母湯碰
為了不工作狂生孩…媳賴在婆家啃老　喊「存到頭期才搬家」兩老傻眼

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
58歲胡文英「幾近全裸」拍大尺度寫真！　直逼走光邊緣
比跑步更燃脂！　醫激推「1運動」不傷膝蓋
謝忻開轟阿翔　律師怒批：小三不安靜一點是在哭屁哭？
快訊／廣西德天瀑布「魔毯」故障1死60傷　目擊者：遊客空中墜
旅客扛2大盒「老台北人最愛」飛香港　一票人驚呆：紅到國外了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一周沒換！　枕頭套細菌「比馬桶多1.7萬」

旅客扛2大盒「老台北人最愛」飛香港　照片驚呆一票人：紅到國外了

珍珠紅茶有蜥蜴！女網友聽到「喀滋」聲　半截蜥蜴咬下肚…清心福全道歉了

台南古禮「做16歲」慶成年　黃偉哲勉學子穿越台南400展望未來

台南18:20發生規模3.2「極淺層地震」　最大震度3級

午後雷陣雨續攪局　「瑪莉亞」輕颱最快明晚襲日本

波蘭記者發聲力挺林郁婷！他曝內容感動：台灣盟友會越來越多

住婆家對面！婆婆「開門帶走小孩」　網指1關鍵：不尊重你的是老公

跟店家借廁所！他目睹一幕不上了　一票也遇過：瞬間不餓

算命師嘆「小三鐵掃帚」帶衰！友狂勸：養小鬼很準的　他不聽出事了

王昶「金牌戰爆紅」認有女友了！　自嘲模仿「無挑戰苦笑」粉笑瘋

莊智淵培養出「柚子」　談下一步：看能否再產個鳳梨

小哈利初舞台演唱〈情非得已〉　伊能靜.庾澄慶「同框」為他應援！

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

沒開電熱毯虎斑臉超不爽　飼主怨：最機X生物認證！

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

媽教弟弟拒絕騷擾　再次複習回：謝謝！

林口人鞭炮迎接李洋回家！　鄰居一早被驚醒：真的愛死

無畏腰傷挑戰137公斤！　郭婞淳：痛就痛、不管了

一周沒換！　枕頭套細菌「比馬桶多1.7萬」

旅客扛2大盒「老台北人最愛」飛香港　照片驚呆一票人：紅到國外了

珍珠紅茶有蜥蜴！女網友聽到「喀滋」聲　半截蜥蜴咬下肚…清心福全道歉了

台南古禮「做16歲」慶成年　黃偉哲勉學子穿越台南400展望未來

台南18:20發生規模3.2「極淺層地震」　最大震度3級

午後雷陣雨續攪局　「瑪莉亞」輕颱最快明晚襲日本

波蘭記者發聲力挺林郁婷！他曝內容感動：台灣盟友會越來越多

住婆家對面！婆婆「開門帶走小孩」　網指1關鍵：不尊重你的是老公

跟店家借廁所！他目睹一幕不上了　一票也遇過：瞬間不餓

算命師嘆「小三鐵掃帚」帶衰！友狂勸：養小鬼很準的　他不聽出事了

比跑步更燃脂！醫激推「1運動」不傷膝蓋

快訊／廣西德天瀑布「魔毯」故障1死60傷　目擊者：遊客空中墜落

七夕佳節相約台南浪漫一夏　重返懷舊露天電影院限量冰品免費換！

大巨蛋是福地3度MVP　許基宏虧曾子祐達成百安：少年仔！不錯唷

謝忻開轟阿翔！律師看不下去怒批「小三不安靜一點是在哭屁哭？」

李雅英6年前當車模「舊照」曝光！　今昔對比網驚：根本另一個人

香蕉挺羅時豐侄子！　揭他私下為人「給山豬美好禮物」：我想也盡力了

30多歲男「精液黃黃的」！自揭性行為才能射　醫：首次遇到

局間集合野手打爆鳥松　平野惠一看「火牛棚」：應多點自信

快訊／高雄男跌落魚塭！哥急壞報警　救起已成冰冷遺體

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

生活熱門新聞

下周又有颱風接力「可能不只一個」　專家揭時間點：下周二、三　

水煮蛋怎煮才不會黏殼？內行教0失敗妙招

驚悚！女網友喝手搖飲咬珍珠聽到「喀滋」聲　半截蜥蜴咬下肚…總公司回應了

羅時豐侄子「粗口回應」影片下架　照片被遮蔽

車聚癱瘓國道休息站！　人潮驚見大咖明星

七夕情人節「不宜行房」！　7大禁忌不要犯

快訊／7縣市大雨特報！最新警戒區曝

90歲阿嬤講評桌球5分鐘　身份竟是「得銅牌國手」

日月潭釣客漁網一撈「殲滅一個庄頭的外來魚種」

大陸店員「2字」叫客人他秒嘔！大票共鳴

40歲沒爸媽、朋友…她驚見誤一生初戀男友當總經理

跟店家借廁所！他目睹一幕不上了

波蘭對手PO哏圖暗諷林郁婷　IG遭洗版

12星座「水星逆行在處女座」！ 一周運勢一次看　天蠍身心俱疲

更多熱門

相關新聞

熬夜看奧運喝酒助興　醫：建議有伴、小心時差嚴重

熬夜看奧運喝酒助興　醫：建議有伴、小心時差嚴重

巴黎奧運激戰，周末到了不少人徹夜替選手加油，難免喝酒助興。醫師提醒，建議有伴，以免飲酒過度，也要小心時差可能更嚴重，若比賽過後持續感到腦霧或腦燒，應諮詢專業意見。

全家7月營收92.08億元　寫下單月新高

全家7月營收92.08億元　寫下單月新高

看奧運想動？醫：從快走游泳開始

看奧運想動？醫：從快走游泳開始

都不敢開冷氣！他崩潰夏季電費「快跟租金一樣」

都不敢開冷氣！他崩潰夏季電費「快跟租金一樣」

牛肉麵、炒飯全中！　「6種超常見外食」是血糖地雷

牛肉麵、炒飯全中！　「6種超常見外食」是血糖地雷

關鍵字：

夜晚出汗枕頭套細菌健康夏季

讀者迴響

熱門新聞

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲了」！53字吐心情

快訊／炎亞綸七夕點頭認愛了！　「穩交3年半」

羅時豐才剛宣布YT影片全下架　姪子發聲了

下周又有颱風接力「可能不只一個」　專家揭時間點：下周二、三　

知名餐飲大亨偷吃生子　正宮崩潰求離婚

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國拿下奧運獎牌

中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢遭網轟

本土劇女星宣布雙重喜訊！　嫁給「50萬YouTuber」

克莉芙奪金　無視性別爭議完勝中國選手

陳天仁遭爆劈腿不只一人！　「愛孩子、寵物攏是假」

不理「1變化」！他大腸癌第4期　醫示警4食物少吃

水煮蛋怎煮才不會黏殼？內行教0失敗妙招

羅時豐78萬YT頻道爆拆夥　姪子又開砲！

即／日外海規模6.8強震　北海道出現異常震域

一家三口玩沖繩5天「噴8萬」！網曝1物價格難降

更多

最夯影音

更多

王昶「金牌戰爆紅」認有女友了！　自嘲模仿「無挑戰苦笑」粉笑瘋

莊智淵培養出「柚子」　談下一步：看能否再產個鳳梨

小哈利初舞台演唱〈情非得已〉　伊能靜.庾澄慶「同框」為他應援！

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面