遊客10層樓高墜海亡！奮進號海上搜救畫面曝　目擊者還原過程

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

8月4日從基隆出發，前往日韓的挪威奮進號6天5夜航次，於8日午間在東海的公海範圍，發生一名台籍男旅客落海事故，目擊旅客指出，有聽到巨大落海聲響，高度約有10層樓高，船方接獲通報後立即派出救生艇搜尋，約1小時後找到人，但已不幸身亡。

▲奮進號遊客落海，海上搜救畫面曝。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

根據旅客指出，在8日中午11時到12時左右，當時奮進號行駛到東海準備返回基隆港，船上突然有一名男性旅客掉海，通知船上人員後郵輪立即停駛，並派出３名船員開救生小艇搜尋，約過1小時後找到落海的男性旅客，不過已不幸死亡。





剛好在甲板上的旅客郭先生指出，當時在看海，然後就聽到巨大落海聲響，那個高度約有10層樓高，大家就是往海面看，發現有人落海，奮進號就緊急停下來派人去找，之後把人救上來，那時就覺得那人已經沒呼吸了，因為已經至少經過40分鐘。

據了解，該名旅客與弟弟一同搭船旅遊，8日在東海發生落海意外，船方將遺體打撈上船後冰存，目前已返抵基隆港，詳細事故原因仍待調查釐清。

▲旅客郭先生說明當時目擊的狀況。（圖／記者郭世賢翻攝）

航港局北部航務中心主任何文智指出，針對本案將通報港務中心，將派港口管制員登船了解，並給家屬相關協助，並請該船船長提出相關資料及事證釐清。

▲奮進號目前已經返回基隆港。（圖／記者郭世賢翻攝）

業者表示，此航程為8月4日出發前往日韓的挪威奮進號6日航次，於8日午間發生男性旅客落海事故，船方接獲通報有旅客落海，立即啟動救援機制，中午12時船方通知救生艇尋獲落海旅客，經船公司及檢調單位證實旅客已不幸罹難。相關經過需以船公司報告及公務機關調查為主，本公司尊重家屬保護個資，將盡全力提供旅客與家屬必要協助。



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