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台人的驕傲！林郁婷「奪金可拿2570萬」　全場暴動：值得拿　

▲▼ 台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

▲ 林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

網搜小組／劉維榛報導

繼「麟洋配」奪金後，台灣女兒林郁婷又替台灣拿下首面拳擊金牌，更意義非凡的是，林郁婷以實力來打破所有流言蜚語，成了台灣所有人的驕傲。對此，新北市長侯友宜把8月12日訂為「郁婷日」，同時豪邁加碼獎金到570萬，等於林郁婷至少能領到2570萬元。

一名網友在Dcard振奮直呼，8月12日訂為郁婷日，新北市政府更拋出一連串福利，像是淡海輕軌免費搭乘一日，新北市16座運動中心一星期免費，新北市博物館也是一星期免費，最重要的是，侯友宜也宣布，新北市特別加碼300萬加上原有的270萬，林郁婷至少能拿到2570萬的金牌獎金。

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對此，臉書網友紛紛感動直呼，「台灣之光...值得獎勵」、「不容易！血汗錢！」「發得好」、「那面金牌無價」、「她值得」。

而同樣奪金的「麟洋配」，王齊麟是台北市民，從原本的加碼金273萬，又增加300萬，若國光獎金選擇一次領2000萬的話，等於有2573萬元；而李洋是金門人，則可獲得2300萬。

若林郁婷與「麟洋配」不想一次領，也可以採月俸，奧運金牌月領12.5萬、銀牌3.8萬、銅牌2.4萬。

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