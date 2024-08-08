新北私幼師涉虐5童　教育局重罰60萬終身禁教「勒令園所停招」　

▲又傳出私幼教保員不當體罰事件，新北教育局重罰行為人，並勒令園所停招。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北市三重區私立學仕幼兒園林姓教保員涉不當體罰，以簿本等物品打幼生頭部與肢體，要求幼生以拱橋動作支撐身體、長時間做空手跳繩等，且多達5名幼生受害。新北市教育局今指出，經調查後認定體罰屬實，依規定重罰林姓教保員60萬元，並公告姓名且終身不得聘任，同時勒令該園所自即日起停招。

新北市教育局表示，今年5月底接獲檢舉通報，當日立即到園稽查並將林姓教保員停職不得接觸幼生，經調查訪談與勘驗監視器畫面後，發現林師確有命令幼生以拱橋動作支撐身體、拿簿本等物品打幼生頭部或肢體、罰幼生長時間做空手跳繩動作等行為，明顯構成體罰的違法行為，經調查認定受害幼生共5人。

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教育局指出，林姓教保員任職該幼兒園教保服務人員逾6年，任教班級為大班。全案經行政調查並經委員會決議認定屬實，依規定嚴懲重罰行為人林姓教保員60萬元罰鍰，並公告姓名且終身不得聘任。

教育局進一步指出，針對教保服務機構管理疏失，經調查該園所有師生比不符、聘用未具教保資格人員從事教保服務及分科教學等違規情事，裁處該園負責人12萬6千元罰鍰；針對不當管教部分，依規定裁處負責人最高6萬元罰鍰，並勒令該園停招，停止招收新生。

教育局說，為確保舊生就讀權益，同時督導該園召開全園家長說明會，妥適與家長說明違法情形、園內教保服務人員配置及後續改善措施，並應妥適辦理相關退費事宜；針對該班幼生部分，教育局逐一聯繫並積極協助幼生家長個別需求。

教育局強調，對於不當對待幼生行為絕對零容忍，任何違法行為絕對嚴懲不貸，同時針對教保服務機構師生比不符等違法行為強力落實不定期稽查與訪視，督導全市幼兒園園務管理；並於各管道加強宣導正向管教作為，開設輔導管教、情緒管理與班級經營等相關研習，提升教保服務人員班級經營與正向管教知能。