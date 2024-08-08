夫妻去銀行借錢！男行員看上妻子多次調戲　被拒後毆打2人到昏迷

記者鄭思楠／綜合報導

甘肅省隴南市西和縣一對夫妻近日在社群上實名舉報稱，他們被當地一銀行職員及其家人毆打受傷。夫妻二人稱，他們被當地一銀行職員及其家人毆打受傷，「我老公的臉縫了差不多二十針，我的頭縫了十七針。眼睛內框骨折，我們全身都是傷，已經住院多天了。」

▲網傳夫妻被農行員工毆打至昏迷。（圖／翻攝自鳳凰網財經）

綜合陸媒報導，內容稱，他們夫妻因生意開支需要貸款，便找到中國農業銀行西和支行田姓職員。而田男則以貸款為由多次微信騷擾她（妻子趙女），老公（杜男）為此與田男在打電話時有過爭執。

2024年7月28日晚，田男以貸款為由，簡訊通知他們夫妻來家裡說貸款的事。而等夫妻到他家後，便遭到了田男及其家人的毆打，直至接近昏迷狀態。受害夫妻控訴，田男一家還偽造現場，往杜男手裡塞刀具，企圖造成是他們挑事，田男一家正當防衛的情況。

隨後，田男一家以夫妻挑事報警，警方將昏迷的夫妻送醫救治。檢舉者所曬出的醫學影像（CT）檢查報告單顯示，趙女左側眼眶內側壁骨折，左側顎面部軟組織腫脹、積氣。

據甘肅西和縣委對外宣傳辦公室微信公眾號「隴南西和發布」消息，8月7日，西和縣聯合調查組發布情況通報稱，近日，該縣政法委、公安局、檢察院等部門組成的聯合調查組對「西和縣銀行職工毆打一對夫妻」一事，開展了全面調查。

目前，公安機關已對涉案人員田男、田某魁、劉某英（田男妻子）依法拘留，案件正在進一步辦理中。

縣農行已對田男停職，上級農行對有關問題正在進行調查。