　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

慈院推出父親節專案　神秘武器「傳奇電波」幫爸爸找回英姿

▲▼為提升護理團隊服務品質，邀請香港商科醫人臨床專家介紹傳奇電波暨設備實際操作。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼為提升護理團隊服務品質，邀請香港商科醫人臨床專家介紹傳奇電波暨設備實際操作。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「健康與美．佳程雙運」花蓮慈濟醫院預防醫學中心與皮膚光電中心專案合作正式啟動，首波父親節專案結合高科技健檢與「傳奇電波」，除了向每一位兒女心目中的英雄致敬之外，希望有助於讓爸爸更健康，並使他們不再為歲月留下的痕跡而惱，找回「容光煥發」的英姿。

▲▼為提升護理團隊服務品質，邀請香港商科醫人臨床專家介紹傳奇電波暨設備實際操作。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院預防醫學中心與皮膚光電中心跨科合作8月6日下午正式啟動，院長林欣榮指出，醫院不只是看病、治病，更是守護健康的地方，而隨著平均餘命的提升，更要活得健康與神采奕奕。

▲▼為提升護理團隊服務品質，邀請香港商科醫人臨床專家介紹傳奇電波暨設備實際操作。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

頭部MRI高科技健檢有助於及早找出腦血管病灶及早治療，預防腦中風。

慶祝父親節，首波活動推出雙專案套組。組套一「我愛您爸爸」是結合512切心肺電腦斷層、頭部MRI及傳奇電波之微針電波專案；組套二「我愛爸爸」是結合頭部MRI與傳奇電波之DMA體態雕塑專案找回「容光煥發」，預約及諮詢專線03-8574738或03-8561825分機12949；若有其他需求也可洽預防醫學中心或皮膚部。

▲▼為提升護理團隊服務品質，邀請香港商科醫人臨床專家介紹傳奇電波暨設備實際操作。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

高階電腦斷層心肺檢查可揪出肺部極小的病灶，若有相關病變，可及早治療。

林欣榮院長非常支持張中興教授所帶領的皮膚部團隊，他指出，每當遇到病人有複雜的皮膚問題，交給張中興教授，總是可以想盡辦法使病人獲得改善；這些年來在皮膚部門診更遇到許多病人為臉部的疤痕或是歲月留下的痕跡求醫，但希望能「不痛」的獲得改善，在張教授的規劃下陸續引進傳奇電波等最新療法，並成立光電中心，已獲得許多民眾的肯定。

▲▼為提升護理團隊服務品質，邀請香港商科醫人臨床專家介紹傳奇電波暨設備實際操作。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

林欣榮院長認為醫院不只是看病、治病，更是守護健康的地方，期待人人活得健康與神采奕奕。

為提升預防醫學中心護理團隊服務品質，6日下午也邀請香港商科醫人臨床專家介紹傳奇電波暨設備實際操作。張中興教授指出，近來皮膚保養的趨勢逐漸改變，想要打造健康「肌底」的方法很多，傳奇電波有四大核心技術，可依造民眾的需求及皮膚狀況規劃療程，預防醫學中心與皮膚光電中心攜手合作，是一個「健康與美」加乘的概念，符合時代潮流與民眾需求的方向，希望帶給有需要的民眾「佳程雙運」，而首波父親節專案是回饋也是「向爸爸們致敬」的最佳禮物。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
輸給林郁婷稱：運氣不好　土耳其選手拒回應「X手勢」
「亞洲貓王」凱旋歸國！　正妹妻機場合照放閃
林郁婷「被比X」全怒了！對手IG被灌：不要欺負我們的運動員
延燒到聯合國！俄羅斯控林郁婷、克莉芙「就是男性」
王齊麟難過再發聲：他們真的有點過分！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

慈院推出父親節專案　神秘武器「傳奇電波」幫爸爸找回英姿

警察廟中元普渡　潮州警數百包白米助弱勢獻愛心

庶民經濟有感！花蓮發市集加倍券　市場主委：人潮像過年

2024靈鷲山水陸法會啟建　宗教聯合祈願生態永續

為何突換人工草皮？　台南市體育局無奈：營運成本高無廠商願意投標

視察捷運環狀線復原工程　侯友宜：力拚今年底全線復駛

道安會報聚焦汐東線要徑工程　侯友宜：保障民眾通行權益

2024亞洲盃青年巧固球奪冠　侯友宜頒9萬元獎勵金

新北裝置藝術地標「守望鶯歌」　榮獲美國繆思設計銀獎肯定

煙火光雕點亮雙北　碧潭虹橋鯨彩閃亮夜空

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

麟洋、戴資穎、周天成回台　抵桃機受大家熱烈歡迎！

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　霸氣護愛「她被我強制接機」

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

#李洋女友 接機　「甜蜜摟肩」閃度不輸大寶貝

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

慈院推出父親節專案　神秘武器「傳奇電波」幫爸爸找回英姿

警察廟中元普渡　潮州警數百包白米助弱勢獻愛心

庶民經濟有感！花蓮發市集加倍券　市場主委：人潮像過年

2024靈鷲山水陸法會啟建　宗教聯合祈願生態永續

為何突換人工草皮？　台南市體育局無奈：營運成本高無廠商願意投標

視察捷運環狀線復原工程　侯友宜：力拚今年底全線復駛

道安會報聚焦汐東線要徑工程　侯友宜：保障民眾通行權益

2024亞洲盃青年巧固球奪冠　侯友宜頒9萬元獎勵金

新北裝置藝術地標「守望鶯歌」　榮獲美國繆思設計銀獎肯定

煙火光雕點亮雙北　碧潭虹橋鯨彩閃亮夜空

北市籠中鳥　中山區2案最小僅10坪

超商促銷大噴發！父親節咖啡買10送10、27杯888　終極優惠懶人包

快訊／韓志旼死會了！甜蜜認愛差10歲姐弟戀　對象是大咖歌手

王齊麟二伯曾任成大文學院長！吟詩影片網瘋傳　還作詩賀麟洋摘金

四技二專錄取率97%　1.7萬人獲分發「5類學群最多」

環島之星機車頭故障　台北站延誤82分鐘發車

蘋果隔9天緊急推出17.6.1　「進階資料保護」重大錯誤修復防資料外洩

憶父親借錢奔波為讓他唸書　陳水扁：子欲養而親不在

民眾黨駁木可公關金流疑雲　黃暐瀚提1點質疑：怪怪的？

張信哲「三千院」將拆除　新地主計畫曝光

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

地方熱門新聞

高雄屁孩爬進冷藏櫃！好市多回應了

為何突換人工草皮？營運成本高無廠商願意投標

2024靈鷲山水陸法會啟建　宗教聯合祈生態永續

一周開1家！馬祖奶茶慶5門市開幕　厚奶茶買1送1

台南豪大雨市區多處淹水未來幾天午後有下雨機率

視察捷運環狀線復原工程　侯友宜：力拚今年底全線復駛

保證取物+不得擾鄰　桃市修正自助選物販賣自治條例草案

道安會報聚焦汐東線要徑工程　侯友宜：保障民眾通行權益

亞洲盃青年巧固球奪冠　侯友宜頒9萬元獎勵金

新北地標「守望鶯歌」　榮獲美國繆思設計銀獎肯定

快訊／台南東區富德街店家傳火警消防人員搶救

馬來西亞新住民母子「帥哥甩餅帥到凍不了」吸睛

煙火光雕點亮雙北　碧潭虹橋鯨彩閃亮夜空

台南市學子在世界機器人大賽屢獲佳績黃偉哲表揚

更多熱門

相關新聞

LAZY SPA父親節好禮大放送

LAZY SPA父親節好禮大放送

一年一度的父親節又到了，如何為辛勞的父親在慶祝佳節送出最適合的禮物？LAZY SPA推出最新父親節專案，全品項課程買一送一及全館商品五折起，讓父親不管是在房間薰香還是美容課程皆是用最好的，可以好好放鬆一下，活動期間從8月1日到31日，活動地址新北市板橋區文化路二段153號

醫療新發現　骨鬆藥物可能降低糖尿病風險

醫療新發現　骨鬆藥物可能降低糖尿病風險

李毅醫、法雙修成病安推手　獲衛生福利專業獎章

李毅醫、法雙修成病安推手　獲衛生福利專業獎章

許光漢帥氣保鑣精實身材曝 粉敲碗「和明星的BL」

許光漢帥氣保鑣精實身材曝 粉敲碗「和明星的BL」

慈院智慧醫療打破地域限制　衞福部參訪

慈院智慧醫療打破地域限制　衞福部參訪

關鍵字：

英姿慈院父親節專案神秘武器傳奇電波

讀者迴響

熱門新聞

林郁婷打到笑出來　對手賽後比「雙X」

26歲護士老婆出軌醫生！　綠帽夫絕望身亡

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！1舉動被讚男友模範

各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷：造成我蠻多困擾

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！

馬桶吸把悠遊卡竟是停車場神器！他實測全場爆笑

已婚男偷吃嫩妹　大讚「上圍傲人」被抓包

快訊／瑪莉亞颱風今晨生成　9縣市大雨特報

林郁婷完勝　挺進金牌戰成台灣第1人

李洋曬女友合照：第一次出國沒帶球拍

林郁婷11日金牌戰對手出爐！

僅超重150克...角力女將金牌戰遭取消資格

張本智和遭逆轉勝！崩潰：寧願死也不想面對

刷客人載具「下秒跳出裸照」！店員尷尬了

陳詩媛被酸「只會來沾光」！王齊麟怒了

更多

最夯影音

更多

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面