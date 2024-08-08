慈院推出父親節專案　神秘武器「傳奇電波」幫爸爸找回英姿

▲▼為提升護理團隊服務品質，邀請香港商科醫人臨床專家介紹傳奇電波暨設備實際操作。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「健康與美．佳程雙運」花蓮慈濟醫院預防醫學中心與皮膚光電中心專案合作正式啟動，首波父親節專案結合高科技健檢與「傳奇電波」，除了向每一位兒女心目中的英雄致敬之外，希望有助於讓爸爸更健康，並使他們不再為歲月留下的痕跡而惱，找回「容光煥發」的英姿。

花蓮慈濟醫院預防醫學中心與皮膚光電中心跨科合作8月6日下午正式啟動，院長林欣榮指出，醫院不只是看病、治病，更是守護健康的地方，而隨著平均餘命的提升，更要活得健康與神采奕奕。

▲頭部MRI高科技健檢有助於及早找出腦血管病灶及早治療，預防腦中風。

慶祝父親節，首波活動推出雙專案套組。組套一「我愛您爸爸」是結合512切心肺電腦斷層、頭部MRI及傳奇電波之微針電波專案；組套二「我愛爸爸」是結合頭部MRI與傳奇電波之DMA體態雕塑專案找回「容光煥發」，預約及諮詢專線03-8574738或03-8561825分機12949；若有其他需求也可洽預防醫學中心或皮膚部。

▲高階電腦斷層心肺檢查可揪出肺部極小的病灶，若有相關病變，可及早治療。

林欣榮院長非常支持張中興教授所帶領的皮膚部團隊，他指出，每當遇到病人有複雜的皮膚問題，交給張中興教授，總是可以想盡辦法使病人獲得改善；這些年來在皮膚部門診更遇到許多病人為臉部的疤痕或是歲月留下的痕跡求醫，但希望能「不痛」的獲得改善，在張教授的規劃下陸續引進傳奇電波等最新療法，並成立光電中心，已獲得許多民眾的肯定。

▲林欣榮院長認為醫院不只是看病、治病，更是守護健康的地方，期待人人活得健康與神采奕奕。

為提升預防醫學中心護理團隊服務品質，6日下午也邀請香港商科醫人臨床專家介紹傳奇電波暨設備實際操作。張中興教授指出，近來皮膚保養的趨勢逐漸改變，想要打造健康「肌底」的方法很多，傳奇電波有四大核心技術，可依造民眾的需求及皮膚狀況規劃療程，預防醫學中心與皮膚光電中心攜手合作，是一個「健康與美」加乘的概念，符合時代潮流與民眾需求的方向，希望帶給有需要的民眾「佳程雙運」，而首波父親節專案是回饋也是「向爸爸們致敬」的最佳禮物。