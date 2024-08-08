心疼林郁婷！　侯友宜霸氣喊：台灣女兒把冠軍拿回來讓大家閉嘴

▲賽後林郁婷與媽媽、侯友宜還有粉絲視訊 。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／新北報導

「台灣女拳王」林郁婷在台灣時間今(8日)凌晨交手土耳其選手卡拉曼(Esra Yildiz Kahraman)，最終5比0完勝，成為台灣拳擊史上首位打進奧運金牌戰的選手。面對近期的性別風波爭議，新北市長侯友宜今（8日）受訪時霸氣表示，林郁婷就是女子選手，不僅是台灣的女兒，也是新北的女兒，加油，把冠軍拿回來，讓所有人都閉嘴。

為了替林郁婷的比賽加油，新北市政府今天凌晨2點30分特別舉辦直播派對，現場湧進200多名粉絲要為林郁婷加油打氣，林郁婷媽媽也一身藍白運動裝，手拿「世界球后 唯我郁婷」手舉牌現身，開心的與林郁婷粉絲合影。

會後，侯友宜受訪時表示，看完林郁婷比賽，他非常感動，了解林郁婷從小都在新北市成長，一路走來非常辛苦，但是她有家人、師長一路的陪伴，一路走來她勇者無懼，面對頂級高手也毫無害怕，8月11日她一定可以拿到金牌，希望全台灣都一起為林郁婷集氣加油。

林郁婷媽媽也說，她真的很感動，一路走來看到林郁婷非常辛苦，但是有這麼多的粉絲，全台灣都動起來支持她，非常感謝，也謝謝新北市及侯友宜，大家總動員一起幫林郁婷加油，很感動。

針對近期的性別風波，林玉婷媽媽表示，她非常心疼，但是林郁婷大大小小比賽經過這麼多次，奧委會也力挺她，雖然林郁婷都撐過去，但是媽媽自己則說，她是都睡不好很心疼女兒，但希望這次女兒可以替台灣爭取金牌，也為自己拿下金滿貫。

侯友宜則說，大家都知道林郁婷就是女子選手，大家都看到林郁婷經過的所有比賽都是嚴格檢驗，林郁婷在風雨當中都不怕，屹立不搖，今天大家雖然熬夜看比賽，但是都值得，這就是台灣人的精神，林郁婷是台灣的女兒、新北的女兒，加油把冠軍拿回來，讓所有人都閉嘴。



