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27歲陸男大阪心齋橋搶6300萬名錶　店員腹部中刀送醫亡

▲▼27歲陸男大阪心齋橋搶珠寶店　店員腹部中刀送醫亡。（圖／翻攝X）

▲27歲陸男后馭波（圖中）於大阪心齋橋持刀搶劫珠寶店。（圖／翻攝X）

文／中央社

日本大阪市中央區心齋橋筋商店街今天發生搶案，一間珠寶店的男店員遭一名講中文的光頭男子持刀刺傷，搶走一支昂貴手錶。兇嫌隨後在關西國際機場被捕，身分確認為中國籍的后馭波，被刺店員不幸重傷身亡。

在關西機場被緊急逮捕的27歲兇嫌后馭波，涉嫌於今天下午1時30分左右，佯裝客人進入位於心齋橋筋商店街的珠寶店TOKIOKA。

他在和店員交談時，突然拿出刀子指著對方，搶走一支市價約6280萬日圓（約新台幣1393萬元）的百達翡麗手錶，並試圖逃跑。另一名30歲店員弘中辰彌上前阻攔，被后馭波刺中腹部，送醫時意識不明，隨後死於出血性休克。

后馭波於下午4時30分左右，在關西機場被警方以強盜殺人未遂罪名逮捕。受害者身亡後，此案已改為強盜殺人罪進行調查。

根據警方調查，后馭波承認「從店員手上盜取手錶，並用刀刺傷店員」。他被捕時，身上有搶來的手錶，還在附近的樹叢裡發現了一把帶血的刀具，似乎是作案兇器。警方正在調查他之前的逃亡路線與犯案動機。

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