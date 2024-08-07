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哪種煙火最吸引你？超準心測找出異性眼中你的魅力所在

▲▼煙火,愛情,心理測驗,魅力,七夕。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲想找個人一起看浪漫的煙火秀嗎？先做個心測找出自己在異性眼中的魅力，了解自己才能增加脫單機會。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

燦爛的煙火就像美麗的愛情一樣令人著迷，七夕快到了，想戀愛的心蠢蠢欲動了嗎？外國網站《an.an》準備了一個關於「煙火」的心理測驗，來看看在異性眼中你的魅力是什麼吧？多了解自己一點，才能更有利去追求一段你想要的愛情。

Q：你最想和喜歡的人一起看哪種煙火？

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▲▼煙火,愛情,心理測驗,魅力,七夕。（圖／翻攝自網站）

A：粉紅色的煙火
B：藍色的煙火
C：綠色的煙火
D：金色的煙火

選好了嗎？往下滑，馬上來看看異性覺得你的魅力在哪裡吧！

A：選擇粉紅色的煙火——讓人想保護你

選這個答案的你，有一種讓人想保護的特質。你可愛又率直，會讓異性產生「我一定要保護她」的感覺。不過，你自己可能並不覺得自己有這種魅力，甚至還覺得自己沒什麼吸引力。其實，想要最大限度地利用這個特質，只要學會適當撒嬌就行了，試著隨口問問對方「你覺得怎麼辦？」這樣一來，會讓你在異性中更受歡迎。

B：選擇藍色的煙火——讓人心安

你聰明又冷靜，會給人一種很平靜、不涉及愛情的感覺，讓異性覺得跟你在一起就像跟同性朋友在一起一樣輕鬆自在，這種特質讓異性願意向你敞開心扉、暢所欲言；你很容易和異性成為朋友，這一點讓同性朋友非常羨慕。不過如果想把這種安心的關係升華到更深的層次，可以試著聊一些個人問題，例如分享煩惱和不安，這樣會增強有如戀人般的情感和信任。

C：選擇綠色的煙火——包容力

選這個答案的你，性情穩重且充滿愛心。你的溫暖和包容力是你最大的魅力。不過，也因為你包容力強，可能會不自覺地過分溺愛異性。如果不想變成照顧「巨嬰」的老媽子，最好在關鍵時刻才展現你的包容力。此外，了解對方的喜好並適時送出驚喜，也能讓你在對方心中加分不少。

D：選擇金色的煙火——領導力

選這個答案的你，給人積極且充滿能量的印象，你有宏大的夢想和目標，並為實現它們而全力以赴。你在異性眼中的魅力在於你的行動力、領導力，很有自己的想法又能果斷地表達，這和希望被引導的異性非常合拍，擁有激勵異性的力量也是你的魅力所在。

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