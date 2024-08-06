台東幼童軍服務員木章基本訓練　不畏風雨展現童軍精神

▲第18期幼童軍服務員木章基本訓練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為讓國中小童軍與幼童軍能夠有效銜接，培養台東學生童軍品格力教育，臺東縣政府教育處日前委請臺東縣童軍會於豐田國中舉行「第18期幼童軍服務員木章基本訓練」，共有22位國中小主任儲訓班人員參加並通過訓練，雖然期間因凱米颱風來襲，但不減學員們的鬥志，大家仍然在風雨中互助合作，共同努力完成訓練任務，落實童軍不怕風、不怕雨、不怕任何困難的精神。

台東縣長饒慶鈴表示，雖然現在正值暑假期間，學校仍有許多教育新血願意參與這次的童軍培育課程，童軍教育著重提升品德、培養身心健康及團隊合作互助等素養，藉由親身體驗童軍活動，引導學員從各項課程中體認到童軍教育內含的教育價值，並呼應12年國教課程綱要中「自發」、「互動」及「共好」理念，來培育學生良善的價值觀，實踐為他人服務奉獻的精神；期許透過童軍服務員新血，積極紮根臺東縣童軍品格力教育，期待讓孩子學到更多從做中學的教育原理。

台東縣童軍會理事長蔡美瑤說到，台東縣主任儲訓班課程，自106年起結合童軍服務員訓練，培養童軍服務員，今年22位國中小主任接受童軍品格力之洗禮，不畏風雨，培養優質的創新教育人才，也為學校注入新的活力。蔡美瑤理事長透過童軍銘言「準備、日行一善、人生以服務為目的」，作為本次童軍服務員基本訓練的宗旨，期待未來能夠紮實推廣童軍教育，達成校校有童軍，處處有愛心，實踐童軍主動服務的志工榜樣，讓孩子學到、看到、體驗到更多的品格力教育。

教育處學管科長黃冠禎感謝台東縣童軍會、高雄、新竹及台北市的童軍夥伴支援，為台東培訓更多的學校行政人才，藉以落實推動學校的品格教育，養成「知善」、「樂善」與「行善」兼具的品德素養。