屏科大水產養殖系研發海藻產品　致贈屏東醫院醫護

▲屏科大養殖系研發天然發酵藻萃物乳液致贈屏東醫院醫護人員 。（圖／屏科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏科大水產養殖系翁韶蓮教授帶領研究團隊，長期找尋在台灣具有細胞修護、抗發炎等功能性的原生種海藻，並研發多種海藻產品，包括護手乳液、修護膏、舒緩膏、按摩膏及多種個人清潔用品，展現海藻的廣泛應用價值。為感謝前線醫護人員的辛勞，於7日上午在衛生福利部屏東醫院舉行捐贈儀式，致贈一批海藻護手乳液予醫護人員們，感謝他們站在醫療最前線守護國人健康。

屏科大張金龍校長表示，該校一直以來致力於推動研發，尋找能夠造福社會的創新技術與產品，水產養殖系翁韶蓮教授帶領的研究團隊，長期以來專注於台灣原生種海藻的研究，成功研發出具有細胞修護、抗發炎等功能性的海藻產品。為了感謝各位醫護人員長期以來的堅守崗位與辛勞付出，特地準備一批海藻護手乳液與屏東醫院分享。

該項產品能有效減少因頻繁手部清潔和消毒所導致的皮膚損傷，希望能為醫護人員的健康增添一份保障，且製作過程以天然植物萃取，避免過多化學成分添加劑，達到友善環境和綠色環保的目標。

衛生福利部屏東醫院李懿倫院長則代表屏東醫院感謝屏東科技大學張金龍校長及水產養殖系陳英男主任、翁韶蓮教授特別帶來海藻護手乳液給第一線的醫護人員。院方與屏科大也有多項MOU合作，希望未來有更多意見回饋交流，激發更多研發量能，增進彼此更多合作機會。」

翁韶蓮教授提及，許多醫護人員因長期手部清潔和消毒頻繁，導致皮膚受到侵蝕或產生小傷口。希望這次研發的海藻護手乳液，能夠運用海藻的細胞修護和抗發炎功能，保護醫護人員的皮膚，對他們的辛勞付出表達我們的謝意與敬意。」且經研究證明，海藻含有抗發炎、抗癌與抗老化等成分，對人體健康有益。