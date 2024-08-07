國台辦設「台獨頑固分子」專欄網　柯建銘、顧立雄10人被「置頂」

▲國台辦增設「台獨頑固分子」專欄網。（圖／翻攝國台辦網站）



記者蔡紹堅／綜合報導

國台辦7日在官方網站上新增「依法懲治『台獨』頑固分子」的專欄網頁，明確列出「台獨」頑固分子清單，包含蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等都出現在清單上，震攝意味濃厚。

查詢該網頁可發現，其中共有5個區塊，分別為「清單在列的『台獨』頑固分子」、「中共中央台辦、國務院台辦發言人有關表態」、「法律文件」、「舉報清單在列的『台獨』頑固分子線索和罪行」，以及「舉報犯罪嚴重的新『台獨』頑固分子」。

置頂的「台獨」頑固分子清單中，列出了蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇共10人的名字。

從網頁的設計中還可以發現，最上方標題的「台獨」兩字使用了綠色，並在中間加入了分裂的特效。同時，網頁的最下方還附上了一個「線索舉報信箱」，似乎是在鼓勵民眾主動舉報。

▼專欄的連結在國台辦網站首頁「彈跳」。（圖／翻攝國台辦網站）



不過，雖然網頁共設有5個區塊，但其中「舉報清單在列的『台獨』頑固分子線索和罪行」，以及「舉報犯罪嚴重的新『台獨』頑固分子」2個區塊目前都是空白的，完全沒有任何內容。

此外，大陸公安部政府網站也新增「依法懲治『台獨』頑固分子」專欄，《大公文匯網》指出，上述新變化，表明大陸方面對依法懲治「台獨」頑固分子的高度重視，再次向「台獨」頑固分子敲響警鐘。

大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部6月聯合發布實施《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》。大陸官方指出，這是對極少數「台獨」頑固分子組織、策劃、實施「法理台獨」、「倚外謀獨」、「以武謀獨」等分裂行徑，明確適用分裂國家罪、煽動分裂國家罪的具體情形，規定相關犯罪所涉「首要分子」、「罪行重大」、「積極參加」等的認定標準。

《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》還明確對「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪案件可以依法適用缺席審判程序。

▼其中2個版面為空白的，完全沒有內容；最下方則有舉報信箱。（圖／翻攝國台辦網站）

