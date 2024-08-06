臉書說台灣之光、微信稱中國的驕傲　她問翁曉玲：哪個才是妳？

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

臉書說台灣之光、微信稱中國的驕傲　許淑華問翁曉玲：哪個才是妳？

▲▼民進黨台北市議員許淑華批評國民黨立委翁曉玲。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

▲民進黨台北市議員許淑華批評國民黨立委翁曉玲。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

記者陳家祥／台北報導

台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟本屆奧運賽事豪奪金牌，但國民黨立委翁曉卻稱麟洋配是「中國人的驕傲」，引發各界關注。對此，台北市議員許淑華6日表示，台北市長蔣萬安、國民黨立委翁曉玲都不敢講「台灣」，連台灣最榮耀的時刻還要畏畏縮縮，令人無言；她更點名翁，在臉書稱台灣之光、微信上稱中國人的驕傲，「哪個才是真正的妳？」

許淑華說，麟洋配奪得羽球男雙金牌，完成歷史性創舉，在這個全台歡騰氣氛裡，蔣萬安卻不敢提到我們的國家台灣，在Threads上的慶祝貼文只寫著「台北」選手；而翁曉玲則是被抓包，在臉書喊台灣的驕傲，在微信上卻變成「中國的驕傲」。

許淑華感嘆，頒獎典禮當晚，全世界都在幫台灣加油，結果身為台灣首都市長與立法委員，反而自我審查，連國家名字都不敢喊，有點可笑的同時，又令人覺得丟臉。

許淑華說，今天憲法法庭再次召開辯論，翁曉玲代表國會擴權的支持方出席。會議上反對方律師以翁曉玲的行為當做案例，舉例提問，假設有一位官員，一下喊台灣之光，一下改口中國的驕傲。那麼按照翁曉玲的邏輯，官員在質詢時應該怎麼回答，才不會觸犯「反質詢」的規定？是不是不管怎麼回答都不行？

許淑華說，結果翁曉玲和黃國昌一起支支吾吾，自己被自己的行為問倒，場面尷尬又安靜，毫無法律專業可言；許直言，畢竟他們錯亂的邏輯、錯亂的國家認同、連自己提出的「反質詢」規定，都沒辦法清楚解釋，真的很悲哀。

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