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巴拉圭20歲游泳女神奧運宣布退役哭了　未來動向曝光

▲▼ 巴拉圭20歲游泳女神阿隆索（Luana Alonso）。（圖／翻攝自IG）

▲巴拉圭20歲游泳女神阿隆索（Luana Alonso）。（圖／翻攝自IG，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

巴拉圭20歲游泳女神阿隆索（Luana Alonso）身材火辣，27日在巴黎奧運參加女子100公尺蝶式賽事，雖然突破上屆東京奧運成績，但最終未能一路闖關到最後。她在泳池邊受訪時流淚宣布退役，「這是我的最後一場比賽，我已經游了這麼久，18年了……我很高興我的最後一場比賽是在奧運上」。她也透露未來想要繼續進修。

▲▼ 巴拉圭20歲游泳女神阿隆索（Luana Alonso）。（圖／翻攝自IG）

每日郵報等報導，阿隆索是現役大學生，當初宣布拿下參加巴黎奧運資格的時候獲得眾人祝福。在27日上午，她在100公尺蝶式預賽排名第6，以0.24秒些微差距落後喬治亞選手妮札拉澤（Ana Nizharadze），無緣晉級。

▲▼ 巴拉圭20歲游泳女神阿隆索（Luana Alonso）。（圖／IG）

在比賽結束後，20歲的阿隆索接受Claro Sports採訪時流下眼淚，親口在奧運會場上宣布結束游泳職業生涯，「我現在非常激動，因為這是我的最後一場比賽，我要從游泳這件事退休了。我已經游了這麼久，18年了，有很多感受，可惜的是這是我已經決定停下腳步，我很高興我的最後一場比賽是在奧運上」。

▼阿隆索前陣子已經發文暗示退役。

阿隆索也透過社群平台Instagram證實這項消息，並感謝眾人一路以來的支持。消息一出引發討論，她也說明，這是她很久以前就做出的決定。談及未成功晉級，阿隆索則透露，事情發展不如她所想的那樣，真誠地向巴拉圭道歉，「但我已經做了我能做到的事情」。

▲▼ 巴拉圭20歲游泳女神阿隆索（Luana Alonso）。（圖／IG）

阿隆索曾於17歲時參加過東京奧運，也在2022年參加在匈牙利布達佩斯舉辦的世界游泳錦標賽，以及同年在巴拉圭舉行的南美運動會。

面對未來，阿隆索透露，她將前往美國進修，「作為一名運動員，我知道所有選手的痛苦，我想幫助他們推廣體育運動」。

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