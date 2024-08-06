36歲張元植墜崖身亡　「雪羊」慟別：你從每個人心中偷走很大一塊

▲張元植6月底山難，享年36歲，好友幫他舉辦追思會。（圖／翻攝自Facebook／雪羊視界 Vision of a Snow ram）

圖文／CTWANT

36歲台灣知名職業登山家張元植，在當地時間6月27日上午於法國阿爾卑斯山脈，攀登「白朗峰」（Mont Blanc）群山地帶的其中1座山峰「南針峰」（Aiguille du Midi）北壁時，意外墜谷身亡。有網友事後也在臉書社團發文透露「各個登山界的大大們紛紛發表哀悼文！」如今迎來張元植的追思會，知名山岳攝影師及作家「雪羊」對此也在臉書發文悲嘆：「謝謝你為這個人際圈、為台灣帶來的一切深刻。我們不可能不想你，你從我們每一個人心中都偷走了很大一塊。」

法國上薩瓦省（Haute-Savoie）白朗峰霞慕尼（Chamonix-mont-blanc）的國家憲兵高山分隊（PGHM）於6月27日指出，張元植當天上午7時左右，因沒有綁上登山繩，又不小心打滑，因此從海拔3200多公尺的高處，墜落了250公尺。另1名陪同的33歲登山者表示「聽到了著地的聲音，但看不到人」，隨後PGHM的救難人員便發現了屍體。

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據悉，張元植因25歲時登頂喀喇崑崙山脈的「布洛阿特峰」（Broad Peak），成為臺灣繼江秀真後，最年輕的八千米山峰攀登者，也因此獲得八千張、張八千的美稱。但他過去才在2020年的報導中提到「我想說的是，登山是件會死人的運動」，沒想到如今卻一語成讖，令人不勝唏噓。

對此，登山攝影粉專《雪羊視界 Vision of a Snow ram》昨深夜也發文悼念張元植，「再會了，元植。我可不想再因為這樣，而得以見上山界各路好久不見的朋友們了，不准再給我有下一次啊！！」

▲知名山岳攝影師及作家「雪羊」發文哀悼好友張元植。（圖／翻攝自Instagram／chang_yuanchih）

「雪羊」還表示，自己因為投影片看得太入神，忘記今天是誰講這句，「只知道跟《可可夜總會》想傳達的精神一致：『一個人一生會經歷兩次死亡，一次是肉體機能停止時，另一次是世界上最後一個記得你的人也離去之時』。」

「雪羊」也緬懷對方一生的成就，「以你深耕台灣攀登世界的程度，以及今天現場的世代縱深而言，你大概還能繼續活個一百年不是問題吧！也謝謝你為這個人際圈、為台灣帶來的一切深刻。」

粉專更悲嘆，「我們不可能不想你，你從我們每一個人心中都偷走了很大一塊。但傷口總是會漸漸癒合，直到我們如同布農族飲酒前，都要先點三滴敬老人家一樣，將這份思念也轉化成自己的一部分，繼續走向無以預知的遙遠未來。」

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