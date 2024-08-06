教育部推「台灣AI大學聯盟」　葉丙成：明年大規模舉辦中小學競賽

▲葉丙成表示，教育部正規劃「AI大學聯盟」來培育AI人才，並建置基礎課程。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

2024數位學習國際論壇今（6日）登場，邀請國內外學者討論「生成式AI在不同領域的應用」等議題。教育部次長葉丙成在致詞時指出，教育部正規劃「AI大學聯盟」來培育AI人才，建置AI基礎課程教材普及中小學，強化公私協力完善數位內容開發，並舉辦AI競賽來普及中小學AI教育。

教育部辦理的「2024數位學習國際論壇」，今起一連兩天邀請日、韓及新加坡等國家分享該國中小學數位學習現況，並邀請多位國內外專家、學者及教師共同討論「生成式AI在不同領域的應用」及「雙語數位學習的趨勢和做法」，吸引全國產官學界參加。

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葉丙成今天到場致詞時，首先感謝各國與學者來台分享數位學習推動經驗，讓我國推動數位學習與國際接軌，未來將在既有基礎上持續加深加廣。他並透露，在大學部分，教育部將籌組「台灣AI大學聯盟」，打造跨校AI學程，目前預估3個跨校的學分學程、14門課，讓聯盟學生有機會修到最棒老師的課，透過數位學習，幫台灣企業培養懂AI和會用AI的人才。

此外，葉丙成表示，教育部也將建置AI基礎課程教材普及中小學，未來將持續透過大手牽小手與公私協力產官學研合作推動培育我國AI人才，推升我國數位科技實力。明年大規模舉辦「台灣中小學生AI競賽」，教導孩子建置自己的模型，每個孩子建置自己的AI模型，甚至控制遊戲中人物，厲害的孩子就會脫穎而出。

教育部指出，從111年起推動中小學數位學習精進方案，已開發豐富的數位內容，全面提供中小學免費使用，並補助各縣市政府成立數位學習推動辦公室，協助中小學順利導入數位學習，而教育部因材網已經結合生成式AI，開發自然探究、自主學習及學科領域等學習夥伴功能，即將開放全國中小學師生使用。

至於這次論壇，將由方案專案辦公室執行秘書郭伯臣分享推動成果，教育部建立教育大數據資料庫，透過蒐集學習載具及數位平臺使用數據，並結合學生全國性測驗成績進行分析，使用教育部因材網學習三個月累計4小時以上的學生，在國教署109至112年學習扶助科技化評量國、英、數三科成長測驗通過率結果，以及縣市學力檢測成績均高於未使用學生，證明善用數位學習平台能有效提升學習成效。而調查結果也顯示參與數位學習計畫的時間越長，學生自主學習能力也會提升。

教育部表示，台灣完整全面的中小學數位學習推動策略領先許多國家，展現台灣在教育科技的前瞻性和創新力，近期將發布中小學數位教學指引3.0、中小學校長數位學習領導指引及家長數位學習知能指引，並辦理生成式AI教學應用增能培訓，引導教師運用課堂教學。