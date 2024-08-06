　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

教育部推「台灣AI大學聯盟」　葉丙成：明年大規模舉辦中小學競賽

▲教育部政次葉丙成首度到立院進行專題報告。（圖／記者楊惠琪攝）

▲葉丙成表示，教育部正規劃「AI大學聯盟」來培育AI人才，並建置基礎課程。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

2024數位學習國際論壇今（6日）登場，邀請國內外學者討論「生成式AI在不同領域的應用」等議題。教育部次長葉丙成在致詞時指出，教育部正規劃「AI大學聯盟」來培育AI人才，建置AI基礎課程教材普及中小學，強化公私協力完善數位內容開發，並舉辦AI競賽來普及中小學AI教育。

教育部辦理的「2024數位學習國際論壇」，今起一連兩天邀請日、韓及新加坡等國家分享該國中小學數位學習現況，並邀請多位國內外專家、學者及教師共同討論「生成式AI在不同領域的應用」及「雙語數位學習的趨勢和做法」，吸引全國產官學界參加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉丙成今天到場致詞時，首先感謝各國與學者來台分享數位學習推動經驗，讓我國推動數位學習與國際接軌，未來將在既有基礎上持續加深加廣。他並透露，在大學部分，教育部將籌組「台灣AI大學聯盟」，打造跨校AI學程，目前預估3個跨校的學分學程、14門課，讓聯盟學生有機會修到最棒老師的課，透過數位學習，幫台灣企業培養懂AI和會用AI的人才。

此外，葉丙成表示，教育部也將建置AI基礎課程教材普及中小學，未來將持續透過大手牽小手與公私協力產官學研合作推動培育我國AI人才，推升我國數位科技實力。明年大規模舉辦「台灣中小學生AI競賽」，教導孩子建置自己的模型，每個孩子建置自己的AI模型，甚至控制遊戲中人物，厲害的孩子就會脫穎而出。

教育部指出，從111年起推動中小學數位學習精進方案，已開發豐富的數位內容，全面提供中小學免費使用，並補助各縣市政府成立數位學習推動辦公室，協助中小學順利導入數位學習，而教育部因材網已經結合生成式AI，開發自然探究、自主學習及學科領域等學習夥伴功能，即將開放全國中小學師生使用。

至於這次論壇，將由方案專案辦公室執行秘書郭伯臣分享推動成果，教育部建立教育大數據資料庫，透過蒐集學習載具及數位平臺使用數據，並結合學生全國性測驗成績進行分析，使用教育部因材網學習三個月累計4小時以上的學生，在國教署109至112年學習扶助科技化評量國、英、數三科成長測驗通過率結果，以及縣市學力檢測成績均高於未使用學生，證明善用數位學習平台能有效提升學習成效。而調查結果也顯示參與數位學習計畫的時間越長，學生自主學習能力也會提升。

教育部表示，台灣完整全面的中小學數位學習推動策略領先許多國家，展現台灣在教育科技的前瞻性和創新力，近期將發布中小學數位教學指引3.0、中小學校長數位學習領導指引及家長數位學習知能指引，並辦理生成式AI教學應用增能培訓，引導教師運用課堂教學。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

ET快訊
桌球男團進8強！埃及對手「賽中1舉動」　網讚爆：真君子
全紅嬋半決賽前還在「買烏龜盲盒」　直播主笑翻：怎麼又下單了
快訊／「大麥克買1送1」開搶　APP秒當機了
台灣記者正面對決！　國際拳總鬼打牆竟回這句話
應援奧運！麥當勞「大麥克買1送1」11點開搶
賀錦麗老公爆偷吃女兒老師！　搞大肚子後「花錢解決」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

首例！偷種「寶島甘露梨」判賠90萬　劉申權花20年育種終有回報

揭曉王齊麟新搭檔！她才知「羅嘉翎死會了」　網喊甜：他們好可愛

教育部推「台灣AI大學聯盟」　葉丙成：明年大規模舉辦中小學競賽

午後大雷雨炸半個台灣「下到發紅」　降雨熱區一次看

蘇花和平段施工延後！　7／30至8／2北上外線施工管制

綠豆大不同！宅女小紅一問意外揭開綠豆身世之謎　農業部解答了

台灣高鐵「卡娜赫彩繪列車換新裝」　聯名新品今開賣

旗下燒肉Smile遭爆冰淇淋臭酸！築間：當日客人反映立即暫停供應

對流發威「大雷雨下到晚上」　專家：近期不排除颱風生成

未來10天「西北雨明顯」　賈新興：8月底至10月中有利颱風生成

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

前車都煞了...三寶還沒減速　右切撞開2車一路衝網看傻

李洋衛冕金牌「吻別羽球場」　感謝球迷：最後一舞送你們

#麟洋配 奪金視訊北車球迷！ #王齊麟 爸爸現身喊：非常光榮

首例！偷種「寶島甘露梨」判賠90萬　劉申權花20年育種終有回報

揭曉王齊麟新搭檔！她才知「羅嘉翎死會了」　網喊甜：他們好可愛

教育部推「台灣AI大學聯盟」　葉丙成：明年大規模舉辦中小學競賽

午後大雷雨炸半個台灣「下到發紅」　降雨熱區一次看

蘇花和平段施工延後！　7／30至8／2北上外線施工管制

綠豆大不同！宅女小紅一問意外揭開綠豆身世之謎　農業部解答了

台灣高鐵「卡娜赫彩繪列車換新裝」　聯名新品今開賣

旗下燒肉Smile遭爆冰淇淋臭酸！築間：當日客人反映立即暫停供應

對流發威「大雷雨下到晚上」　專家：近期不排除颱風生成

未來10天「西北雨明顯」　賈新興：8月底至10月中有利颱風生成

落淚宣布退役！辣妹泳將偷溜「爽玩迪士尼」　慘被趕出選手村

與外交官爆口角！凌濤還原始末　某處長揶揄說「你們逛很開心喔？」

桌球男團進8強！埃及對手「賽中1舉動」被台網讚爆：真君子

改首飾送未來媳婦！93萬傳家寶被銀樓盜賣　高雄婆婆快瘋了

限時4天！沖繩飯店88元、機票888元起　還享景點門票買1送1

社運先鋒曾貴海醫師病逝　陳其邁不捨：台灣社會的一大損失

伊萊克斯珍珠黑廚電登場　打造「中性廚房」把握父親節優惠

土耳其大叔遭瞎傳「巴黎出差臨時上陣」　吳鳳揭真相：想邀他夜市射氣球

2女目睹「女乘客頭髮中爬出蟲子」嚇壞　飛機緊急改道降落

4度降價再自砍6千萬　東區「朝桂餐廳」熄燈後店面滯銷

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

生活熱門新聞

全網罵爆！史書華終於道歉了　「向林郁婷致上最高歉意」

可能有颱風！　預估路徑曝

台中慢車道飆84公里！　苦主噴1.2萬扣牌6個月

台灣贏了！中國媽媽嗆搞什麼　她回嘴1句「當場惦惦」

8月底掰了！LINE「實用1功能」照片影片將消失

跨欄美少女張博雅　網讚神似港星朱茵

陳詩媛介紹王齊麟新搭檔　被貼臉放閃

超準冰淇淋心測　看出你在異性眼中的第一印象

斗內高承睿！體育贊助媒合庫一度癱瘓

今明雨最多！　下最大地區曝

李洋體大開課教羽球　網：想重讀大學

不穩定天氣接近！　鄭明典PO圖：少見

一堆竹科人下班還運動！過來人曝原因

父親節超商賣蘭花！內行揭花語：像爸爸

更多熱門

相關新聞

股神巴菲特出手！重砍蘋果5成持股　手握9兆現金創新高

股神巴菲特出手！重砍蘋果5成持股　手握9兆現金創新高

股神巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）公告上半年持股，意外揭露拋售蘋果公司約5成持股，由於消息在蘋果交出亮眼的第2季財報後曝光，隨著「股神變心」之後，波克夏的現金池來到2769.4億美元（約台幣9.1兆元），創下史上新高。

雲科大智慧環保再獲金矽獎肯定

雲科大智慧環保再獲金矽獎肯定

研調：全球伺服器達1472萬台　年成長2%

研調：全球伺服器達1472萬台　年成長2%

台股跌後飆漲！把握「高點回落」進場機會

台股跌後飆漲！把握「高點回落」進場機會

黃仁勳將出席今年「鴻海科技日」？

黃仁勳將出席今年「鴻海科技日」？

關鍵字：

AI數位學習國際論壇葉丙成AI大學聯盟

讀者迴響

熱門新聞

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

睡夢中遭「紅衣女掐脖」　租客退租見7字嚇壞

教練：隊內訓練唯一做得完的是王齊麟

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」

林郁婷昔「穿浴衣畫淡妝」青澀模樣

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

14歲弟初夜「約砲小姐姐」滴綠膿汁　媽陪就醫：是鄰居

跟中國隊並列銅牌！張博恆被台網讚可愛

IBA未公開林郁婷檢測結果：台灣拳協要求的

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」

151林彥君車神老公涉侵占被起訴　挺夫遭控「傳私訊情勒」

台積電、鴻海股價暴跌　外媒：股神巴菲特是元兇

全網罵爆！史書華終於道歉了　「向林郁婷致上最高歉意」

最會扮豬吃虎三大星座！

驚悚瞬間曝光！貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞　四肢骨折慘死

更多

最夯影音

更多

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面