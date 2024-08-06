綠豆大不同！宅女小紅一問意外揭開綠豆身世之謎　農業部解答了

▲長得很像的綠豆，身世大不同，口感也不一樣喔！（圖／pexels）

記者楊智雯／綜合報導

綠豆是家中常見的食材之一，不管拿來煮冰品或熱飲都受人喜愛，宅女小紅在賣場發現兩款不同名稱的綠豆，在粉絲專頁問有什麼不同，居然揭開綠豆的身世之謎！

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▲宅女小紅在賣場發現兩款不同名稱的綠豆，上網問網友差別在哪裡？（圖／翻攝宅女小紅臉書）

起因是宅女小紅在超市發現了兩種不同名稱的綠豆「毛綠豆和綠豆子」，她說

「戴起老花眼鏡研究這兩個有什麼不同，最後決定問網友」，沒想到這個簡單的問題竟引來眾多網友熱烈回應，揭示了這兩種綠豆的獨特之處，「毛綠豆，豆體比較鬆軟，湯會比較沙(台語)」、「毛綠豆比較綿密好吃」、「毛綠豆才會軟，綠豆子喜歡裝熟，煮到會生氣」、「毛綠豆煮完整個人會炸開+軟爛（跟人生一樣）！喜歡硬一點的口感要選綠豆子」、「毛綠豆煮出來迷迷桑桑」。

▲▼農業部解答「油綠豆」及「粉（毛）綠豆」兩種分別。（圖／取自農業部）

對此，農業部提醒，綠豆想要煮得柔軟、煮得綿密，首先得要先「選對」綠豆，台灣市面常見「油綠豆」及「粉（毛）綠豆」2種綠豆，毛綠豆又名為粉綠豆、臺南五號，外皮上帶有粉質，因此看起來霧濛濛的，種皮較薄，經過烹煮後毛綠豆易熟軟，口感上較綿密，因此較適合煮綠豆湯，以及製作綠豆冰沙。

油綠豆種皮較厚，且油油亮亮的有光澤感，較常拿來加工製成綠豆餡，你常吃到的綠豆沙餡料，可能就是油綠豆做得喔！油綠豆可鮮食，且與毛綠豆的營養價值差不多，網友看完宅女小紅的分享，不少人驚覺原來綠豆身世大不同，「感謝讓我長知識，我連他們兩個有不一樣的可能都沒想過」、「原來綠豆有分，長知識了」、「感謝小紅問出藏在我心中已久的疑問」。

至於綠豆湯要怎麼煮，農糧署提醒，想要煮得柔軟、煮得綿密，煮熟軟化再加糖才會綿密，若先添加糖抑制澱粉糊化，煮不軟，可用冷凍法或浸泡法讓綠豆更容易煮得綿密：

1. 冷凍法：在煮豆前一晚，將綠豆加水淹過後放入冰箱冷凍。

2. 浸泡法：將綠豆浸泡1小時後瀝乾。

這兩種方法都能讓綠豆更易煮得綿密，將處理過的綠豆放入鍋中，以100度的水溫煮20分鐘，之後再加入糖，繼續以100度煮至理想的口感，即可用簡單的方法就能在家中輕鬆煮出一碗香甜可口的綠豆湯。

