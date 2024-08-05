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易發集團36週年　體驗異域文化　點亮社會微光

▲▼易發集團,易發精機,桃園企業。（圖／易發精機提供）

▲易發集團8／2（五）於桃園忠貞新村文化園區舉辦36週年廠慶。（圖／易發精機提供，下同）

生活中心／綜合報導

上櫃設備大廠易發集團上週五（8／2）於桃園市忠貞新村文化園區舉辦36週年廠慶暨家庭日「異域微光派對」。身為桃園企業，去年易發在樂天桃園棒球場支持阿迷趴，今年則延續在地多元文化探索的主題，帶領同仁及眷屬認識充滿滇緬泰金三角異域風情的忠貞文化園區。除了集團的廠慶及模範員工頒獎典禮外，基於企業的社會責任，易發也邀請了「桃園少年之家」來參與活動，雖然力量有限，也希望拋磚引玉，為社會點亮一點微光。

雲南、緬甸和泰國交界處被稱為「金三角」，曾是滇緬游擊部隊的作戰地區。戰後，這支又被稱為「異域孤軍」的部隊撤退回台灣，落腳在桃園龍岡，分布在中壢、平鎮和八德交界處，桃園龍岡從此也有了「魅力金三角」之名。

秉持在地深耕精神　打造異域微光派對

位於龍岡的忠貞新村是安置滇緬部隊的眷村，忠貞市場則為附近一帶的市集。來自滇緬泰的移民為了生計賣起家鄉味，進而使忠貞市場成為滇緬泰美食最大的集散地。儘管眷村已被拆除，鮮明的飲食文化特色卻已成為重要的歲月記憶。隨著文化園區打造在忠貞新村的舊址之上，異域孤軍文化的歷史也得以被留存下來。　

▲▼易發集團,易發精機,桃園企業。（圖／易發精機提供）

▲易發集團董事長羅文進（前排穿民族背心者）聆聽忠貞新村文化園區創辦人王根深（前排右）導覽異域故事館館藏。

易發集團以「產業設備國產化、設備產業國際化」做為企業使命，從在地深耕出發，進而走向世界。為了迎接創業36週年，羅文進董事長特別選擇桃園在地的忠貞新村文化園區做為廠慶場地，並悉心規劃一連串精彩的文化體驗與活動，邀請員工、眷屬、客戶及廠商一起參與「異域微光派對」。桃園市張善政市長也特別撥冗前來致詞勉勵，恭喜受到表揚的模範員工，也祝福易發的發展越來越好。

廠慶一開頭，首先進行模範員工的表揚。經過集團所屬各公司，包括易發精機、東野精機及日福精工踴躍的提名與嚴謹的評選後，共有28位同仁及7單位獲獎，今年的獎項除了原本基於企業文化的「創新」、「進取」、「求實」與「奉獻」等四個構面的個人組獎項，特別新增了團隊組，以彰顯團隊合作的重要性，其所對應的項目則是集團的四大發展策略：「敏捷為先」、「品類第一」、「兄弟攜手」與「落地生產」。

▲▼易發集團,易發精機,桃園企業。（圖／易發精機提供）

▲易發集團董事長羅文進與各公司模範員工奉獻獎得主們合影。

從在地走向世界　實現「產業設備國產化、設備產業國際化」

待模範員工頒獎典禮結束，便正式啟動精彩萬分的「異域微光派對」，易發集團為了讓參與者能夠充份體驗金三角文化，除了安排異域故事館導覽，深入了解金三角的孤軍戰事外，孤軍突擊靶場也提供了手槍及步槍的打靶體驗。此外，美食是了解文化很好的橋樑之一，所以派對也安排了青木瓜絲製作及雲泰料理，也就是傳統美食米干製作，讓集團同仁及眷屬從製作過程中大飽口福，更能沉浸在金三角的文化氛圍裡。

▲▼易發集團,易發精機,桃園企業。（圖／易發精機提供）

▲易發集團同仁與忠貞新村文化園區工作人員輕鬆互動。

異域微光派對的精彩活動還包括滇、緬、泰的傳統服飾穿戴體驗、傳統舞蹈表演、闖關遊戲、餐車市集，以及Live Band的演出，讓所有與會者皆能一邊盡情地大啖美食、暢飲消暑的啤酒及飲料，一邊觀賞表演，隨意選擇自己有興趣的活動參與。

▲▼易發集團,易發精機,桃園企業。（圖／易發精機提供）

▲易發集團同仁及眷屬欣賞熱力四射的火舞表演。

在活動的最後，易發集團特別邀請「即將成真火舞團」擔任壓軸演出，各種火焰特技炫麗奪目，演出熱力感染全場，掌聲及歡呼聲不絕於耳。在演出中，象徵祥瑞的巨龍，乘著火焰劃開漆黑，訴說著對世界平安的祈求及守護台灣的願望，一如來到36周年的易發集團，從在地出發，持續創新，勇於突破下，戮力達成「產業設備國產化、設備產業國際化」的企業使命。
 

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