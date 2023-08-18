易發集團35週年廠慶力挺阿迷趴　團結一心感恩國軍

▲易發集團羅文進董事長揮棒啟動阿迷趴儀式，現場氣氛超high。（圖／易發集團提供，下同）

生活中心／綜合報導

上櫃設備大廠易發集團為慶祝今年適逢創立35週年，特別與樂天桃猿隊合作，於昨日（8/17）阿迷趴球賽開打前，在球場內舉辦廠慶，也獨家贊助阿迷趴的活動，透過實際的行動，表達對國軍守護家園的感恩之情，向所有辛勤付出的軍人同胞致上最高敬意！

▲易發集團EASY FIELD力挺阿迷趴。

秉持「創新、進取、求實、奉獻」 開創新未來

昨（8/17）樂天桃猿阿迷趴的啟動儀式在晚上六點開始，由易發集團羅文進董事長站上打擊區，奮力地向右外野大螢幕揮棒，揮棒的那一刻，右外野大螢幕立刻秀出「易發集團 挺阿迷」，正式展開2023年的阿迷趴！現場六百多位易發同仁揮舞加油棒熱烈地為地主隊樂天桃猿歡呼，也為國軍加油！

賽前的易發35週年廠慶，以「向國軍致敬 團結一心挺阿迷」作為精神主軸，除了對國軍的感謝，還有對集團所有默默付出同仁的感恩。廠慶的重頭戲是模範員工頒獎，羅文進董事長期許全體易發人一棒接一棒，秉持著「創新、進取、求實、奉獻」的精神，開創下一個璀璨未來。

▲易發集團35週年廠慶，董事長期許全體易發人一棒接一棒，開創下一個璀璨未來。

感謝客戶與同仁支持 努力為設備產業做出貢獻

董事長羅文進於廠慶致詞時表示，「易發集團是桃園在地企業，集團成員包括易發精機、東野精機及日福精工，歷經胼手胝足的努力，晉身為國內設備大廠，在35週年的此刻，身為科技產業設備開發最佳夥伴，易發要感謝所有的客戶、夥伴及同仁，讓易發得以生根茁壯，奠定厚實的營運基礎。」而他也強調，「在這塊土地上，個人和企業能夠安居樂業，都有賴於國軍對於國防安全的守護，而當重大災害發生時，軍隊也常常是第一時間抵達現場的重要救援力量。因此，在35週年廠慶，易發以實際行動支持阿迷趴，邀請大家一起為國軍加油，也向辛勤付出的國軍弟兄姐妹敬上敬意。」

除了羅董事長感人的致詞外，現場也精心規劃「敬軍拍貼活動」，號召易發同仁及現場球迷到拍貼機拍照、現場印出，印出後在空白處寫下對國軍感謝的話語，再貼在敬軍背板上，表達對於國軍的支持。

▲易發集團所有員工一同支持挺阿迷活動，圖為東野精機同仁。

回溯35年的創業歷程，羅董事長表示這段路程並非一帆風順，歷經波折困難，然而卻一直謹記著創業的初心，以及堅持精進台灣設備技術開發的理念，致力製造符合市場需求的設備，為台灣設備產業做出貢獻。因此在承繼既有基礎、掌握未來脈動，持續創新並不斷突破下，易發未來將繼續努力提供更優質的設備服務，達成「產業設備國產化、設備產業國際化」的企業使命。