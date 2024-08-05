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慶麟洋配奪金2連霸！Uber Eats網羅「金牌最愛美食買1送1」一次收

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲慶祝麟洋配奪金，Uber Eats最新限時優惠一次看。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣男雙「麟洋配」王齊麟、李洋成功衛冕奧運金牌，創下史上首對完成2連霸的羽球男雙組合，外送平台「Uber Eats」即日起推出金牌組合「最愛美食買1送1」，包括滷肉飯、雞排、刈包通通有，加碼還有指定優惠碼可享滿額現折100元優惠，趕緊收下。

Uber Eats網羅一系列「金牌組合最愛美食買1送1」，找來十二味養生雞湯、康庄傳統滷肉飯、騰之雞排、Tino's Pizza堤諾義式比薩、福洱商行、Jois HoneyX果茶莊園等多家品牌推出指定商品買1送1優惠，像是有十二味養生雞湯及康庄傳統滷肉飯的「滷肉飯」與「滷肉飯套餐」、騰之雞排的「黃金三角骨」等，以及多家手搖店指定飲品買1送1，即日起至8月12日限時開跑。

期間加碼輸入優惠碼「羽球奪金」可再享下單滿599元現折100元，每人限用2次，快來吃爆金牌選手最愛台灣味。提醒實際販售品項、金額與其供應情況依APP顯示為主，所有優惠序號、優惠商品與贈品數量有限，送完或售完為止。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda激省優惠碼一次收。（圖／foodpanda提供）

另外，外送平台「foodpanda」則有8月限定「激省優惠碼」，祭出漢堡王、達美樂指定品項買1送1，還有星巴克飲品也祭出第2杯5折優惠，通通不能放過，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止；詳細優惠資訊請看「達美樂、漢堡王買1送1！foodpanda「8月激省優惠碼」一次看」。

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