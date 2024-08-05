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李洋將退役！他好奇「會不會太早」　一票大讚：他很大愛

▲▼「麟洋配」李洋、王齊麟奪金。（圖／路透）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟奪金。（圖／路透，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣「黃金男雙」麟洋配4日再度奪金，成為奧運史上第一個完成連霸的羽球男雙組合。事實上，這是李洋最後一場國際賽事，他將於今年9月台北羽球公開賽後引退。就有網友好奇，李洋現在還沒有30歲，這個年紀退休會太早嗎？話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「李洋退休會不會太早」為標題發文，提到李洋這次打完就準備要退役了，但是李洋28歲就退役不會太早嗎？現在就去當老師會不會有點可惜？

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貼文曝光後，不少網友則認為，「我覺得他很有大愛，把機會給新人」、「退居幕後當教練，把機會給年輕人，蠻好的啊」、「退役當教練提攜後進，這很不錯啊」、「讓給年輕人，就算累積經驗也好」、「經驗傳承也很重要，很有貢獻」、「感謝李洋的付出，退下來培育新人對台灣貢獻更大」。

▲▼「麟洋配」李洋、王齊麟奪金。（圖／路透）

還有網友表示，「運動員狀態會下滑啊，你看對手才幾歲」、「羽球來說不算年輕了」、「運動員這個年紀差不多吧」、「運動員很正常」、「下一屆32歲，你說呢」、「28歲不年輕了，真的要下次奧運就32歲，很操」、「身體負荷很重吧，尊重他的意願，謝謝他」、「你打過羽球嗎？羽球是很激烈的運動」、「急流勇退才是最聰明的好嗎」。

教育部體育署表示，李洋退役後，將到國立體育大學擔任副教授，協助國內羽球運動發展，而王齊麟將回歸球團土地銀行，尋找新生代選手合作，以母雞帶小雞的方式再戰國際舞台。

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