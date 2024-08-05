送給自己獨特的開學禮物！　桃園暑期成年禮營隊報名倒數

▲桃園暑期成年禮營隊報名倒數。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園「青春無懼、邁步前行」成年禮營隊活動，即將於8月25、26日兩天，於復興青年活動中心展開。市府青年局表示，這次的成年禮活動是給參與的青年朋友們一個獨特的開學禮物，活動設計環繞「團隊建立」、「自我探索」、「問題解決」與「人際溝通」方面，受理報名至8月11日、額滿為止，歡迎設籍或就學於桃園的15歲至18歲青年朋友們參加。

市府青年局表示，今年成年禮營隊為期兩天一夜，活動第一天，學員將進行團隊的認識與默契建立遊戲，第二天則舉行健行活動挑戰，讓學員扮演領導者、幕僚群、補給隊、確保員、應援團、印象館等多元不同角色，體認扮演角色需要具備的能力，並共同完成健行過程中的團隊挑戰任務。

活動設計環繞「團隊建立」、「自我探索」、「問題解決」與「人際溝通」，以團隊挑戰徒步健行為例，「一個人可以走很快，一群人可以走很遠」，還沒出發前，永遠不會知道自己有多少能耐；在健行的過程中，感受團隊夥伴間互相影響的支持力量也感受自己在遭遇挫折時，可以如何面對與調整。

市府青年局侯佳齡局長表示，這次成年禮的活動著重在「教育」、「團隊合作」及培養青年「耐挫」及「解決問題」的能力，希望為桃園市的青年朋友們帶來一次難忘的成長經歷。