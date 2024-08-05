嘉義市棒球場中職一軍例行賽首戰　台鋼雄鷹對戰統一獅

▲嘉義市林瑞彥副市長開球為中職一軍例行賽首戰助陣，台鋼雄鷹對戰統一獅全場熱血沸騰 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市昨(4)日迎來中華職棒2024年球季一軍例行賽首戰，由台鋼雄鷹與統一獅隊進行對戰，開賽時間為下午5點，副市長林瑞彥代表市長黃敏惠受邀擔任開球嘉賓，歡迎全國各地棒球迷一起來嘉義市，用吶喊的加油聲為中華職棒加油，燃燒棒球魂!

林瑞彥表示，嘉義市是棒球原鄉，是座熱愛運動的城市，每年12月舉辦諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽吸引國內外超過250支隊伍來嘉義市棒球場集結、競技，爭取榮耀。2024年中華職棒下半球季將開打，市府以最大的誠意迎接職棒賽事，歡迎所有熱愛職棒的球迷朋友們一起來嘉義市為喜愛的球隊加油。

教育處長郭添財表示，嘉義市重視棒球運動推廣，為提升嘉義市立棒球場服務品質，2020年向教育部體育署爭取前瞻計畫1億2150萬元，改善棒球場看臺與座椅更新、外野天然草皮鋪設、場地排水改善及計分板更新，還有球員重訓室、水療池等。為持續提升嘉義市立棒球場的服務品質，市府編列1650萬元經費，積極優化棒球場環境及設施，包含內野種植天然百慕達草皮，一三壘及本壘護網更新為隱形護網、改善高空照明以及無障礙廁所等，相信設施更新能提供球迷更舒適的觀賽體驗。

市府教育處表示，主場球隊台鋼雄鷹自2022年成軍，正式加盟中華職業棒球大聯盟，成為中華職棒第六隊，於去年開始於二軍出賽，也在嘉義市棒球場奪下二軍例行賽的冠軍，這次以一軍的身分再次回嘉，相信一定能帶給球迷朋友一場精采難忘的比賽。此外，中華職棒今年在嘉義市舉辦多場比賽，包含7場一軍例行賽、30場二軍例行賽，除了回應廣大棒球迷的需求外，更展現對發展嘉義市棒球運動的全力支持。