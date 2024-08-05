專訪╱中華網龍製作人暢談「大娛樂家」 Gamer就是要無止盡追求更棒遊戲體驗！

記者蘇晟彥／台北報導

「你有曾經想像過，在狹小的房間裡，醞釀著最放肆、最偉大的遊戲夢嗎？」

對於每個Gamer來說，玩遊戲就是一場最放肆的冒險，曾開發過《吞食天地多元宇宙》、《吞食天地 Reborn》Steam版的中華網龍製作人周慶康，就分享屬於自己的「Gamer之路」。對他來說，作為一個Gamer就是要無止盡的追求更棒的遊戲體驗，不管是遊玩各種遊戲，又或者是透過各種高科技設備讓遊戲沉浸感加倍，唯有創造出屬於自己的「遊戲空間」、打造出專屬的娛樂家（Home），才能成為最棒的大娛樂家（Gamer）。

▼中華網龍製作人周慶康分享自己的「Gamer之路」，透過不同的設備追求更棒的遊戲體驗，才是一個稱職的大娛樂家。（圖／記者周宸亘攝，下皆同）



曾參與開發出大家耳熟能詳的《吞食天地》系列作品的周慶康，除了自家遊戲外，最喜歡遊玩射擊類型的遊戲，當深陷在戰場中、聽著來自四面八方的槍聲，享受每一場比賽都要從零開始到擊潰對手獲得的成就感、在刺激的過程中尋找舒壓感，是讓他最放鬆的時刻。

對於他而言，能夠「身歷其境」絕對是玩遊戲讓他感受到最放鬆的時刻，他形容，「玩遊戲就好像現在流行的異世界番（動畫）一樣，玩家將隨著開發團隊進入到一個又一個的世界中，這個世界將有別於現實生活」，想必所有Gamer也都有這樣的感受，從小時候的Gameboy，一路到用電視螢幕遊玩的PS2，到現在隨時都可以用手機開戰，還有Switch、PS5及PC等等，透過不同的設備遊玩都會有完全不同的沈浸體驗。

他笑著說，就像以前自己跑去網咖玩射擊遊戲時，戴上耳機、看著大螢幕，自己就彷彿進入警匪攻防的槍戰中，完全不知道外面正發生什麼事，當時剛好有電視台在做專題，結果就朝著他一直拍、一直拍，最後被當作背景畫面使用，還是事後朋友看到才知道，現在回想起來，跟以前相比，現在很多設備都能夠讓臨場感更加倍。

▼周慶康除了自家遊戲外，也喜歡遊玩射擊類型遊戲，當深陷戰場時，緊張的駁火過程讓他更加放鬆。

當從玩家的身份切換回製作人，他時常在想「到底自己製作的遊戲要給玩家怎樣的體驗？」周慶康認為，「希望玩家能夠在遊玩過程中，不管是使用什麼裝置遊玩，都可以看到製作團隊隱藏的小巧思、安排的細節」，他指出，當玩家能感受到製作團隊安排的巧思，還有從視覺、聽覺上感受到好的遊戲體驗，都是他跟團隊非常在意的事情。

他接著舉例，自己是《魔獸世界》的忠實玩家，在遊玩別人的遊戲時，會特別去看美術風格怎樣設計、在視覺上怎樣安排，來引導玩家進入遊戲團隊打造的世界中，就像在2007年時，當時《魔獸世界》在改版中有了「外域開門」的經典事件，在當時一片末世感中，穿越過那扇門後，卻迎來截然不同的場景風格，深深被這樣的場景給震懾，就好像科幻片的外星場景一樣令人著迷，他也補充，這個片段直至今日他還會拿出來複習，不管是從電腦螢幕上觀看，又或著是想要更有臨場感時，自己還會用投影機放大享受，當震撼的場景投映在牆上，搭配著環繞在耳邊的史詩配樂時，就好像自己化身成遊戲內的英雄，一起見證歷史的誕生。

也因為有了這十幾年的Gamer之路，讓周慶康更了解玩家所想要的是什麼，因此可以看到在《吞食天地 2 Reborn》中，製作團隊透過色彩搭配、造型細節、新UI的Layout等等，一層一層的讓玩家體驗到所有細節，然後徹徹底底地走進遊戲的世界中。

他也認為，其實Gamer要的東西非常簡單，就只是「快樂」這樣簡單兩個字，在沙場上奮勇殺敵中能體驗現實生活中無法做到的事情、在建造家園時看到成品完成時單純的笑容，又或著是就算什麼也不做，透過投影機放大遊戲中世界，就好像自己跑到遊戲裡頭，體驗別人不從有過的經歷。

最後他笑著說，「其實Gamer就是不停的追求更棒的體驗，透過各種方式、設備打造出屬於自己的遊戲空間，在這裡就算只有幾坪小小的空間，也能沈浸在專屬自己的冒險篇章。」