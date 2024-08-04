川普提議「改在福斯新聞辯論」　賀錦麗秒拒：他怕了

▲賀錦麗與川普的辯論細節談不攏。（組圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國共和黨總統候選人川普2日宣稱，他同意9月4日在《福斯新聞》上與副總統賀錦麗辯論。不過，賀錦麗3日已經拒絕，競選團隊還聲稱川普「怕了」。

川普與總統拜登今年稍早同意，9月10日舉行下一場總統辯論會，並且由ABC News主辦。拜登退選後，川普一度拒絕與賀錦麗辯論，原因是對方尚未獲得民主黨正式提名。

不過，川普2日卻在自家社群平台Truth Social發文，「我已經同意《福斯新聞》，將在9月4日周三和賀錦麗辯論」，所有規定都與6月27日CNN主辦的辯論會相同，只是這回將有「全場觀眾」，地點則是搖擺州賓州。

對此，賀錦麗3日表示，將按照原計畫參與9月10日的辯論。她還調侃川普向拜登下戰帖時「隨時隨地辯論」的說法，「有趣的是，『任何時間、任何地點』變成了『特定時間、特定地點』。9月10日我會出席的，就像他答應的那樣。我希望能在那裡見到他。」

賀錦麗發言人泰勒（Michael Tyler）表示川普「怕了」，競選團隊很樂意在「雙方都已經同意的」9月10日辯論之後，討論進一步辯論細節。

川普被拒絕後，又於3日反擊賀錦麗才是害怕的那一方，並且堅持將在9月4日與她見面。

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