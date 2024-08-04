醫科洗牌！　牙醫系連2年進大學前10榜單

▲眾多莘莘學子愈來愈嚮往成為牙醫師，期待保有生活品質的同時，又能有豐厚的收入。（圖／資料照／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

隨著113年分科測驗7月29日公布成績，今年應屆大學生科系選擇即將塵埃落定，醫牙科系依舊錄取分數最高，但醫科卻出現洗牌現象，113年學測台大、陽明交大牙醫系和一向穩坐冠軍的台大醫學系皆為59級分，111年、112年更連續2年4所牙醫系擠入第三類組前十名，預料8月15日放榜的113年結果也應相去不遠。

早在99年北醫牙醫系分數首度擠進第三類組的第十志願時，醫界大老曾指出，在現今健保總額制度框架及「功利主義」導向下，「未來牙醫系錄取分數勢必會超越醫學系」，也有牙醫師提醒，外界將自費市場過於美化，「若選擇牙醫系，必須有一輩子面對『非醫師』質疑的決心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我去年沒考好，今年終於考上，但填志願時令我感到很驚訝，超多人把牙醫系填在醫學系前面，競爭超激烈！」小雯（化名）是今年的考生告訴CTWANT記者，2年前她還是頂大文科系的學生，由於父親是兒科醫師，經過權衡比較後，小雯決定以醫牙為目標重考。雖然小雯也把牙醫系填在前五大志願，但考量未來職業發展，掙扎過後，還是將醫學系填在較前面的排序，最後小雯如願錄取中國醫藥大學醫學系。

牙醫系排名近年來持續向上竄升，99年台北醫學大學牙醫系分數，首度擠進第三類組的第十志願，高於中國醫藥大學、輔大醫學系，而且前十名中，就包含台大、陽明、北醫3所牙醫系。110年分科測驗台大牙醫系分數更是首度超過陽明交大醫學系。

再查看今年113年2月底放榜的學測級分，台大、陽明交大牙醫系皆為59級分，不只依舊勝過陽明交大醫學系，也和一向穩坐冠軍的台大醫學系同分，就連最低分的北醫牙醫系，也和最低分的馬偕、中山醫學系一樣55級分，去年甚至有學生放棄台大醫學系，轉念北醫牙醫系，在在都顯示，在莘莘學子心中，牙醫系與醫學系已並駕齊驅。

擁有85萬Youtube訂閱的兒科醫師蒼藍鴿（本名吳其穎）就表示「如果沒有救人的雄心壯志，然後分數又可以選醫牙，那真的選牙醫系會有比較好的生活品質。」醫師公會全聯會常務理事王宏育在99年時就發表文章，提出「大學聯招牙醫系錄取分數可能領先醫學系」的可能性，他與多位醫師、牙醫師討論後認為，若以「功利主義」來看，牙醫系錄取分數的確有可能超越醫學系。

王宏育認為有5大原因，第一是醫學系有4年的住院醫師養成，而牙醫大約僅有2~3年；第二，牙醫師就算在住院醫師期間也不太需要值班，而醫學系則非常頻繁；第三，牙醫師大多選擇自行開業，採取預約制，生活品質較高；第四，牙醫有較多的自費項目；第五，牙醫較少醫療糾紛。

▲牙醫系連續2年進入分科測驗第三類組前十名榜單，顯示已與醫學系並駕齊驅。圖為113年分科測驗考試。（圖／CTWANT提供）

以最實際的薪水來說，網友分享親身經驗，自己是念醫學系，當初考試的分數比弟弟考上的牙醫系還要高。「以為分數高，薪水就越多，沒想到兩個人畢業後，自己還在當住院醫師，一個月領8萬多的薪水，弟弟月薪已經20幾萬，開好車又輕鬆。」這位網友感嘆，大家如果真的在意薪水，就要去重考牙醫系。

醫師熱門的社群網站「醫聲論壇」，也有許多醫學系、牙醫系優劣的討論，若以收入比較，牙醫師月薪大約25~40萬，西醫若撐過住院醫師時期升上主治醫師，其實平均月薪也有30~35萬元，但差別就在於自費項目。蒼藍鴿表示，現今的健保總額制度，讓醫師陷入又忙又賺不到錢的困境，相較之下，牙科的自費項目較多，又能保有生活品質。

林榆芩牙醫師則認為外界把牙醫的自費項目想得過於美好，「現在是網路發達的時代，多數人需要砸錢做自費項目如植牙時，通常會上網找有名氣的醫師，所以並非所有牙醫師都能吃到自費項目的大餅。」

另外，無論國內外都存有「牙醫並非醫師」的刻板印象，林榆芩以電影《醉後大丈夫》為例，戲中一名牙醫就多次被嘲笑「你只不過是牙醫，又不是醫師」。「如果選擇牙醫系，就要有這樣的體認，一輩子都會面對這種刻板印象。」此外，林榆芩也認為牙醫系的工作視野比較狹窄，只能專注於口腔，所以未來發展性就會被限縮。

牙醫好？還是醫師好？「醫聲論壇」上有不少西醫感嘆早知應念牙醫系，但也有牙醫系大四學生覺得枯燥考慮重考醫學系，甚至有許多重考牙醫或重考醫學系的現任醫師分享經驗，結論就是「志趣決定一切」。

蒼藍鴿就說，「牙醫師的生活真的很不錯，但我也不後悔念醫學系，因為我覺得可以學習更多豐富的知識、接觸更多有趣的案例，這是我喜歡的。」但蒼藍鴿也坦言，現今的健保制度只會嚇跑更多醫學系學生，或是逃跑到相對輕鬆的科別，重症、產科、外科、兒科這些科別「缺醫師」情況將持續惡化。

延伸閱讀

▸ 醫科洗牌2／牙醫師嘆「醫美科別賺更多」 「五官科」有背景、實力才能進

▸ 星生代／張靜汶來台後愛上蘇打綠 效法吳青峰努力讀書變學霸

▸ Siri好神！女子練空中瑜珈遭勒頸 窒息瞬間喊「智慧助理」救命