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宜蘭童玩節2非洲舞者失聯！躲在動物園吹冷氣　被找到不想回國

▲▼ 非洲國家「蒲隆地」的阿卡亞茲維舞團來台表演，其中2人無故脫隊失聯。（圖／記者游芳男翻攝）

▲ 非洲國家「蒲隆地」的阿卡亞茲維舞團來台表演，其中2人無故脫隊失聯。（圖／記者游芳男翻攝）

記者邱中岳、柯振中／台北報導

宜蘭國際童玩節今年邀請非洲國家「蒲隆地」的舞團來台演出，怎料表演完畢後，有2人迷路失聯。台北市警方獲報後不敢大意，前往台北市立動物園尋找，最終在園區內的昆蟲館找到人。

台北市警文山一分局指南派出所3日下午2點多接獲報案，得知有2名外籍男子在宜蘭迷路，手機又無法聯繫，宜蘭循線調閱監視器，才發現2人在台北市立動物園下車。

指南分局不敢大意，立即派員前往動物園協尋，並且逐步調閱監視器過濾。由於3日氣溫炎熱、體感溫度達到43度，員警憑藉經驗推測，2人可能是在動物園的室內場館，於是在室內館尋找，結果短短不到2個小時，果真在昆蟲館裡找到人。

▲▼ 非洲國家「蒲隆地」的阿卡亞茲維舞團來台表演，其中2人無故脫隊失聯。（圖／記者游芳男翻攝）

▲非洲國家「蒲隆地」的阿卡亞茲維舞團來台表演，其中2人無故脫隊失聯。（圖／記者游芳男翻攝）

事後2名外籍男子表示，是因為聽聞台北市立動物園票價便宜、場館豐富多元，抽空來一探究竟，沒想到驚動警方，實在相當不好意思。2名外國人被找到以後，由台北市政府警察局外事科協助相關事宜，警方秉持為民服務的精神，協助找尋走失外國人，希望能建立良好的國民外交。

▲▼2名外籍人士失聯，在台北市立動物園的昆蟲館被找到。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼2名外籍人士失聯，在台北市立動物園的昆蟲館被找到。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼2名外籍人士失聯，在台北市立動物園的昆蟲館被找到。（圖／記者邱中岳翻攝）

根據《中央社》報導，2名人來台的簽證只有到3日，雖然被找到後一度不願回國，但是經過溝通，3日晚間已經搭車前往機場，由宜蘭縣文化局人員協助處理後續的手續。

 

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