快訊／28架共機傍晚「四面環台」襲擾我空域　配合共艦聯合戰備警巡

▲共軍轟-6型機。（圖／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

國防部今（3日）晚間公布最新共機動態，自下午四點起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海活動。其中27架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部、西南、東南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部今上午公布，2日上午6時一直到3日上午6時，陸續偵獲計18架次共機出海活動，其中11架次逾越中線，進入西南、東部空域，最近離鵝鑾鼻僅39浬，另有13艘共艦持續在台海周圍活動。

國防部今公布最新共機動態，2日上午6時一直到3日上午6時，陸續偵獲計18架次共機出海活動，其中11架次逾越海峽中線進入西南、東部空域，最近離鵝鑾鼻僅39浬，另有13艘共艦持續在台海周圍活動。國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

而自1600時起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海活動。其中27架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部、西南、東南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。