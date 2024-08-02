凱米來襲失聯拒救援！成大考古教授沒藥吃　竟搭空勤直升機下山

▲颱風來仍拒搜救隊！成大考古教授感冒沒藥吃，今搭直升機下山了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱、陳崑福／屏東報導

成大一名考古學研究所教授，與3名族人在霧台鄉好茶部落山區從事研究，未料在凱米颱風來襲期間，因停電失聯4天，家人擔憂報案。屏東縣消防局特搜大隊與空勤聯手派遣直升機，在確認4人安全，但無下山意願後返回，沒想到該教授今又報案稱感冒沒藥吃，今（2）日還是由空勤直升機救援下山。

據了解，該名成大教授為霧台鄉好茶部落當地原住民，在山上從事研究，上月27日因颱風造成停電失聯4天，家人聯絡不上他，再加上道路阻斷無法進入，趕緊報案請求救援。

▲▼成大考古教授感冒沒藥吃，終於搭直升機下山了。（圖／記者賴文萱翻攝）

屏東縣消防局上月28日派遣特搜大隊、第一大隊、長治分隊及義消，共計5車10人、6義消、3空拍機，上午8時26分以直升機載送特搜大隊人員5名前往目標區搜救，8時45分於目標區附近發現4名失聯者，隨即下降與失聯者接觸。但經溝通後，成大教授與3名族人表示無下山意願，搜救人員並給予物資後，則搭乘直升機返回。

未料，屏縣消防局昨日15時48分，卻接獲該名教授求救，表示因身體不適有感冒症狀，隨身無藥物，但由於凱米颱風過後道路中斷，溪水湍急，無法下山就醫請求協助。

由於天色已晚，消防局隨即申請直升機於今（2）日早上實施吊掛，直升機於9時12分完成吊掛作業，並於9時24分降落本局特搜大隊，由長治分隊救護車送往屏東基督教醫院就醫。