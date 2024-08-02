高齡健康博覽會推動AI醫療　賴清德：台灣將成為領頭羊

▲世貿一館舉辦「高齡健康產業博覽會」。（圖／翻攝自高齡健康產業博覽會官網）

記者陳香菱／綜合報導

台灣即將邁入超高齡社會，將人工智慧（AI）運用在醫療領域已成趨勢。總統賴清德在2日出席「高齡健康產業博覽會」時指出，只要人民健康、國家就會更強，世界就會擁抱台灣，以「健康台灣」為國家願景，希望台灣成為「高齡健康產業的領頭羊」。

「第一屆高齡健康產業博覽會」在世貿一館揭開序幕，活動從8月2日至8月4日，展區以3大領域區分，分別為健康照護、智慧服務及快樂生活，內容整合高齡友善設計、數位服務與智慧科技工具，提升照顧效率與成果，降低照護負擔。

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工研院院長劉文雄指出，政府對於銀髮政策也從過去只重「治療」進而重視「預防」，工研院致力於協助長者縮短不健康存活年，並且讓長者從健康、到不健康直到離世，都能有快樂、有尊嚴、有成就感，讓長者能「成功老化」。

「未來有一天生策會（國家生技醫療產業策進會）跟政府共同舉辦活動，讓生物醫療的大咖也來台灣好不好！」賴清德成立「健康台灣推動委員會」初衷，就是透過各界跨領域討論，進行合作交流、共同發掘更多潛在的醫療需求，為國人提供更完善醫療服務，讓台灣成為全球高齡健康產業的「領頭羊」。

▲「高齡健康產業博覽會」以三大領域分類展區。（圖／翻攝自高齡健康產業博覽會官網）

「AI智慧醫療」逐漸成為趨勢，桃園也在31日舉辦「智慧健康照護系統」啟用典禮。桃園市長張善政指出，希望結合長庚醫院、宏其醫院的醫療資源，導入人工智慧判讀技術，實現遠距醫療；未來智慧健康照護系統也將推廣到其他偏遠地區，讓醫療服務更普及、更完善。

桃園市衛生局則表示，桃園「智慧健康照護系統」率先導入「電子化病歷」、「AI輔助判讀」及「智慧醫療」等服務，擴大衛生所醫療量能、提升服務品質及節省候診時間。